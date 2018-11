"Non mi freghi più". Come difendersi da manipolatori, narcisisti e psicopatici

Dietro a ruoli professionali e posizioni sociali importanti si celano sempre delle brave persone. Dobbiamo sempre contraccambiare la gentilezza e i favori che ci vengono fatti. Se tutti si comportano in un certo modo è perché quel modo è corretto. Queste sono solo alcune delle erronee credenze che ci predispongono quotidianamente alle fregature. Siamo circondati da manipolatori e manipolatrici in tutti i contesti relazionali. Famiglia, coppia, scuola e lavoro rappresentano le sedi ove risulta più facile incontrare soggetti psicologicamente disturbati o meno, che attentano quotidianamente al nostro equilibrio e alla nostra serenità attraverso la mistificazione, l'abuso emotivo e l'inganno. Lo spiega la criminologa Cinzia Mammoliti, già autrice del best seller "I serial killer dell’anima" (Ed. Sonda), nel suo nuovo libro "Non mi freghi più. Come difendersi da manipolatori relazionali, narcisisti patologici, psicopatici".



"Spesso siamo incapaci di riconoscere i primi segnali perché tendiamo a fidarci automaticamente di certe categorie di persone - spiega ancora Cinzia Mammoliti -. In particolar modo di quelle che hanno con noi legami di sangue e di quelle che ricoprono ruoli professionali, istituzionali o sociali rassicuranti. Siamo più o meno tutti schiavi di erronee credenze che ci predispongono alle fregature. Ma la responsabilità non è sempre e solo nostra se tendiamo a cadere in trappole favorite anche da un sistema di manipolazione di massa che tende a premiare chi bleffa e penalizzare chi è in buona fede. Per evitare di farsi raggirare non basta conoscere i principali tratti distintivi dei manipolatori relazionali, ma occorre apprendere anche le loro principali tecniche di comunicazione ambigua e destabilizzante onde imparare a contrastarle. Auspico che questo prontuario possa rivelarsi un valido strumento di difesa, principalmente emotiva e verbale, per tutti coloro i quali si amareggiano la vita a causa di un'educazione, empatia o buon cuore che in qualche modo impediscono loro di contrastare efficacemente gli impostori".



Infine, attenzione: il manuale non è ad esclusivo uso delle donne, ma tiene conto di tutti quanti gli uomini vittime di manipolatrici subdole e perfide. Il ricorso prevalente al genere maschile quando si parla di manipolazione e soggetti che la mettono in atto è fatto solo per comodità espositiva.