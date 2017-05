Norwegian Airlines, il sogno diventa realtà: voli low cost da Roma agli Usa

Ecco come volare low cost da Roma agli Stati Uniti

Norwegian Airlines: da novembre vola da Roma in Usa con 179 euro

Voli low cost per gli Stati Uniti. Norwegian annuncia oggi l'avvio dei voli a lungo raggio dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Dal 9 novembre 2017, il vettore colleghera' la capitale d'Italia a New York - Newark (con tariffe a partire da 179 euro a tratta) e Los Angeles (tariffe da 199 euro), tasse incluse. Inoltre, dal 6 febbraio 2018 sara' possibile decollare da Roma Fiumicino anche alla volta di San Francisco - Oakland, a partire da 199 euro. Oltre 115.000 biglietti sono in vendita da oggi, mercoledi' 31 maggio.





Norwegian, voli low-cost da Roma Fiumicino a Usa

Presso lo scalo romano saranno allocati due Boeing 787 - 8 Dreamliner che entreranno in servizio rispettivamente a novembre 2017 e febbraio 2018. Il calendario voli prevede 4 collegamenti a settimana verso New York (Newark) e 2 verso Los Angeles da novembre a febbraio, mentre con l'entrata in servizio del secondo aeromobile, saliranno a 6 i voli settimanali verso New York (Newark) e a 3 quelli per Los Angeles. Per decollare alla volta di San Francisco (Oakland) invece, bisognera' attendere febbraio 2018, quando Norwegian scendera' in pista con collegamenti diretti a frequenza bisettimanale.

Norwegian Airlines: da novembre vola da Roma in Usa con 179 euro

"Siamo davvero felici di annunciare l'avvio dei primi voli a lungo raggio da Roma alla volta di tre grandi citta' statunitensi - ha dichiarato Bjørn Kjos, CEO di Norwegian -. Le nuove rotte intercontinentali ci permetteranno di offrire ai nostri passeggeri nuove opportunita' di viaggio, incrementando il traffico sui collegamenti transatlantici. Con l'avvio di questi nuovi voli da Fiumicino, salgono a 51 le rotte dirette verso gli Stati Uniti dagli aeroporti europei, e speriamo di poter annunciare presto altre novita'".