Notre Dame de Paris ha bisogno di restauri: al via la raccolta fondi

Gargouilles senza testa, statute fessurate... La cattedrale di Notre Dame de Paris, costruita a partire dal XII secolo, sente i segni del tempo e ha bisogno di un importante restauro per un importo stimato in 100 milioni di euro. Così una raccolta di fondi è stata lanciata dall'arcidiocesi, come racconta Le Figaro. Costruita a partire dal XII secolo, in gran parte ricostruita nel XIX secolo, la cattedrale di Parigi mostra preoccupanti segni di usura. Le cause? Il tempo, l'inquinamento, la pioggia ma anche i materiali utilizzati per i restauri che indeboliscono il tutto.

In origine le pietre venivano dal bacino di Parigi. Nel corso del tempo sono state sostituite con blocchi di altra provenienza. Secondo Philippe Villeneuve, architetto esperto di monumenti storici incaricato di seguire Notre Dame de Paris, la miscela di questi materiali diversi non ha giovato alla struttura, anzi. Pareti e contrafforti, in particolare in tre punti, sarebbero a rischio cedimento.