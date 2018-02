Nutella, oggi è il "World Nutella Day". Il giorno più dolce dell'anno

Oggi è il "World Nutella Day". Il giorno più dolce dell'anno

Appassionati e fan di tutto il mondo di Nutella si uniranno oggi per celebrare il World Nutella Day, nato nel 2007 per iniziativa della blogger americana Sara Rosso, ritrovandosi sui social media, a casa ed anche in ufficio con i colleghi per condividere attraverso foto, poesie e messaggi le loro storie e ricette sulla crema di nocciole più famosa al mondo prodotta da Ferrero.

In tutto il mondo oggi è il Nutella Day

"Nutella - sottolinea una nota - crede che questa iniziativa debba essere portata avanti dai suoi fan, così come è iniziata nel 2007. A tal fine conta su ognuno dei suoi fan per condividere il loro amore e suggerire loro il modo migliore in cui celebrare il World Nutella Day". I fan di Nutella possono, infatti, condividere il loro amore per la marca su Twitter @Nutelladay e sui loro profili social (Facebook e Instagram) utilizzando l'hashtag #WorldNutellaDay. Inoltre sarà possibile seguite il giorno dei festeggiamenti mettendo like alla pagina Facebook ufficiale del World Nutella Day o seguendo su Twitter @Nutelladay. I più appassionati possono anche visitare il sito www.nutelladay.com per trovare spunti su come festeggiarla.