Obama: dopo la Lombardia una settimana di relax nella campagna senese

L'ex presidente sarà ospite nel resort di lusso dell’ ambasciatore Phillips, in provincia di Siena. Secondo il rapporto Knight Frank la Toscana esercita una forte attrattiva per gli investitori internazionali

di Andrea Cianferoni

Dopo il summit milanese incentrato sull'innovazione nel campo dell'alimentazione, la ex coppia presidenziale americana ripartirà per un breve tour europeo che terminerà in Toscana, a Borgo Finocchieto, un villaggio nel comune di Buonconvento, completamento ristrutturato dall’ex ambasciatore in Italia John Phillips. Un resort con 22 suite, biblioteca, sala da ballo, spa e piscina, campi da tennis e naturalmente da basket, la grande passione di Barack Obama. Il Borgo, acquistato dal diplomatico Usa nel 2001 con un investimento pari a 10 milioni di euro, ha già visto nel passato il passaggio di molti vip, tra cui lo scomparso Ted Kennedy, amante della Toscana da sempre. Il fratello del compianto presidente Usa assassinato a Dallas, fu tra i primi ad arrivare a Firenze nel 1966 per contribuire, insieme agli “Angeli del fango”, al salvataggio del patrimonio artistico fiorentino. Ma cosa ha spinto la ex coppia presidenziale a trascorrere alcuni giorni nel senese? Per il sindaco di Buonconvento Paolo Montemerani un mix fatto di “buon cibo, grandi vini, una campagna incontaminata a pochi chilometri da Siena e Firenze”. Non è la prima volta che un borgo toscano viene comprato e ristrutturato dopo anni di abbandono da un privato o gruppo estero. Ne è riprova l’ acquisizione due giorni fa del castello di Sammezzano da parte di una società degli Emirati Arabi per una cifra superiore ai 15 milioni. Si chiama Helitrope Limited, ed ha sede a Dubai. La vendita si è tenuta a Firenze, nello studio notarile in cui è stata aperta la busta con l'offerta. Presente al momento dell'apertura delle buste il rappresentante e amministratore legale della società, Puneet Gope Shahani. A lui il compito di depositare il primo assegno della International Bank Qatar. A questo punto la società ha 120 giorni di tempo per il saldo: solo a quel punto diventerà effettiva proprietaria del complesso di Sammezzano, considerato il più importante esempio di architettura orientalista in Italia con un immenso parco. Più volte usata dal cinema come affascinante location, di recente anche il regista Matteo Garrone aveva girato nel castello alcune scene del film "Il racconto dei racconti". Questa recente acquisizione è la riprova per Knight Frank, società internazionale nel settore immobiliare di lusso, che nonostante un diffuso senso di incertezza nel futuro, una certa spinta ad investire in Italia potrebbe derivare dall’ulteriore calo dei prezzi, avvenuto quest’anno, delle proprietà immobiliari di lusso. Nel primo report del Knight Frank Italian network sul mercato del nostro Paese, il "Prime Residential Index" mostra i movimenti di prezzi della case di lusso, comparando i 17 luoghi più importanti per le seconde case dove il Gruppo è presente. Penalizzata Forte dei Marmi che ha registrato un calo di 13,3%, a causa della scomparsa degli investitori russi dovuta alla crisi economica nel loro Paese, fino ad arrivare a -1% della Riviera di Levante in Liguria. Crescono i prezzi delle case di lusso nella zona intorno al Lago di Como (+1,2%), e in alcune località toscane come Pisa e Lucca (+0,5) mentre rimangono più o meno stabili città come Milano, Roma, Firenze e Venezia. La Toscana è una delle regioni che più di altre attrae gli investitori stranieri grazie alle sue bellezze artistiche e naturali, alla sua cultura, anche all’enogastronomia, all'architettura delle case sia nei centri abitati che in campagna e al suo stile di vita.