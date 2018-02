Obama, ecco i ritratti ufficiali. Michelle e l'abito simbolo. Foto

Due quadri che ritraggono Barack e Michelle Obama sono stati esposti per la prima volta alla Smitshonian's National Portrait Gallery di Washington. "Per quanto ne so nessuno della mia famiglia ha mai avuto un ritratto, io al massimo ho avuto la foto sull'annuario scolastico", ha scherzato l'ex presidente Usa, intervenuto all'inaugurazione insieme alla moglie e a molti invitati illustri come Steven Spielberg e Tom Hanks.

Il ritratto di Obama, giacca nera e camicia bianca, seduto con uno sfondo rigoglioso di foglie, e' stato realizzato da un artista noto per i ritratti di afro-americani, Kehinde Wiley. "E' piuttosto somigliante", ha commentato l'ex inquilino della Casa Bianca.

"Wow!", ha esclamato Michelle del suo ritratto che la mostra seduta, con una mano sotto il mento e un abito bianco e nero che le lascia nude le braccia, opera dell'afroamericana Amy Sherald.

L'abito indossato è firmato dal designer Michelle Smith del marchio Milly. Questa creazione grafica, in bianco e nero con rare note di colori, non sarebbe stata scelta a caso dall'artista e da Michelle. Una first lady il cui stile non ha più bisogno di presentazioni perché da tutti ormai considerato impeccabile, accessibile, e attento a privilegiare sempre i designer americani e i loro abiti spesso simbolici.

Il modello fa parte dalla collezione Milly primavera-estate 2017. "In quella stagione, mi sono ispirato al desiderio di uguaglianza, uguaglianza dei diritti umani, uguaglianza razziale e uguaglianza per le persone LGBT" , ha spiegato lo stilista al Washington Post, "Uno degli elementi ricorrenti della collezione è stato l'allacciatura in diverse forme (...) che dovrebbe suggerire la sensazione di essere trattenuto ... che non siamo ancora arrivati ​​all'uguaglianza". Un messaggio chiaro, in linea con le posizioni dell'ex First Lady e dei suoi abiti.

"Penso a tutte le ragazze di colore che verranno e vedranno qualcuno con loro stesse sembianze sulla parete di questa prestigiosa istituzione", ha aggiunto l'ex First Lady, "e a come questo avra' un impatto sulle loro vite, perche' io ero una di queste ragazze".