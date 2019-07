Occhiali da sole: come proteggere gli occhi con stile

Di Franca D.Scotti

Persol per il sole…e non solo.

Sin dal 1917, anno in cui Giuseppe Ratti creò la prima montatura Persol, il nome del brand è considerato sinonimo di qualità e design italiano e apprezzato per il suo impareggiabile mix di funzionalità ed estetica.

Non a caso, la parola Persol richiama direttamente lo scopo per cui questi modelli sono stati inventati, ossia “per il sole”.

Le proposte per l’estate 2019 sono sottolineate da una campagna all’insegna del sole, che simboleggia anche un approccio gioioso e autentico nei confronti della vita.

E il Persol Brera 714 appena lanciato in edizione limitatissima é il Persol più esclusivo di sempre, icona di stile sulla scia del Persol 649 nato nel 1963, divenuto presto celebre con Steve McQueen, che l’indossò nei film e nella vita privata.

Con il timbro ‘Brera’ all’interno dell’asta sinistra, proposto in due colori, nero con lenti Polar grigie e havana con lenti Polar blu, il modello nasce per annunciare l’apertura del concept store Persol in via Brera, prevista per settembre. Questo primo e tanto atteso concept store europeo, sorgerà in una città non lontana da Torino, luogo in cui più di 100 anni fa vide la luce il primo paio di occhiali del brand.

Proprio a Torino la prima montatura Persol con lenti all’avanguardia è stata

creata per l’Aeronautica Militare. Ancora oggi Persol continua a essere sinonimo di materiali pregiati e di impeccabile maestria artigianale all’italiana, abbinato ai valori di autenticità, indipendenza e stile contemporaneo.

www.Persol.com

Thomas Sabo debutta con la sua prima collezione Eyewear

Novità in casa Thomas Sabo: il brand tedesco celebre per gioielli e orologi plasma il suo inconfondibile DNA nella sua prima collezione di occhiali da sole. Puntando su modelli simbolo, versatilità e alti standard di qualità, il brand reinterpreta una selezione esclusiva di occhiali da sole classici dando vita a creazioni davvero carismatiche. Al suo debutto, la collezione comprende 16 modelli, disponibili in 48 varianti colore, 12 occhiali da sole con lenti polarizzate e quattro catenelle per occhiali.

Il design dei modelli rivela un carattere sicuro grazie a dettagli iconici e creazioni in metallo: le sei linee di occhiali da sole – Harrison, Johnny, James, Marlon, Romy e Mia – rivisitano in parte modelli più rétro come l’aviator e il Panto o traggono ispirazione da forme geometriche a trapezio e rotonde. Per quest’estate 2019, l'appeal estetico dei primi modelli Eyewear firmati Thomas Sabo si declina in una moderna combinazione di acetato e metallo, vistose silhouette oversize, insoliti look color block e una palette cromatica che ricorda le gemme e prende spunto dalla madreperla, dal quarzo rosa e dal quarzo fumé.

Portati con le catenelle abbinate, diventano unici come la personalità di chi li indossa.

www.thomassabo.com

"Accent Shades" di Silhouette per mettere le ali

La nuova collezione di occhiali da sole Accent Shades firmata Silhouette è ispirata alla gigantesca farfalla Morpho Didius, le cui ali presentano un bordo a contrasto di colore più scuro. Così in Accent Shades lo stile gioca sull’interazione tra la lente e il frame che, declinato nel leggerissimo SPX® - l’esclusiva formula poliammidica brevettata da Silhouette – trasforma l’occhiale in una maestosa farfalla.

I colori traslucidi del frame inoltre accentuano la leggerezza di quest’occhiale dal look cerchiato che mantiene al contempo tutti i benefici dell’occhiale rimless.

Le lenti offrono un trattamento idrorepellente e assicurano una protezione antiriflesso completa dai raggi solari e dalla luce blu (causa principale dell’affaticamento della vista).

La gamma delle declinazioni colore presenta esclusive tonalità denominate: mint rosé, glossy caramel, gold, brown, grey.

La forma da aviatore anni ’80 per l’uomo, invece, è proposta esclusivamente nelle varianti più tradizionali del brown e green.

www.silhouette.com

Protezione e stile con le proposte SUN di Nikon

Per essere glamour sotto il sole senza perdere di vista il benessere dei nostri occhi, Nikon Lenswear presenta l’ampio ventaglio di soluzioni SUN 2019.

Ideale per ogni stagione ed esigenza visiva, per uomo, donna e bambino, la linea Sun Style propone 6 colorazioni in versione uniformi e degradanti, ottenute da pigmenti naturali che non alterano la percezione dei colori. Disponibili per lenti monofocali e progressive, le tinte Sun Style offrono la massima personalizzazione anche in fatto di sfumatura, con la possibilità di scegliere tre differenti profili Regular, Short e Long a seconda del livello di intensità desiderato e della forma della montatura.

La tecnologia di polarizzazione Polashade offre riduzione dell’abbagliamento luminoso e dei riflessi a vantaggio di una migliore percezione delle immagini, dei colori e dei contrasti per un comfort visivo superiore. Adatta all’uso quotidiano, perfetta per la guida e lo sport, la tecnologia del filtro Polashade è il risultato della combinazione di vari fattori.

Per coloro che sono alla ricerca di un look accattivante, Nikon propone Prime Mirror, 11 specchiature grintose e 3 specchiature light ideali per proteggere gli occhi in condizioni di forte luminosità.

Nel catalogo di proposte Nikon sono presenti anche le Transitions®, le lenti intelligenti alla luce che si attivano dinamicamente al passaggio da ambiente interno ed esterno e offrono protezione quotidiana, visione rilassata e stile al top.

www.nikon-lenswear.it

O sun, gli occhiali componibili di O bag

O bag ha la personalizzazione nel suo DNA! Oltre alle borse e agli orologi, il brand italiano rinnova ogni stagione la collezione di occhiali da sole O sun.

Gli occhiali O sun di O bag sono realizzati in Grilamid, un materiale molto flessibile e resistente alla rottura, leggero e biologicamente sicuro per il contatto anche prolungato con la pelle ed è disponibile in molte varianti colore. Alla montatura è possibile intercambiare le astine e per alcuni modelli anche le lenti, per creare combinazioni diverse e originali

Il gioco di fantasie e colori rende questa collezione versatile e originale e premette molte interpretazioni (oltre 50.000!) per avere un bellissimo accessorio, unico ed inconfondibile.

www.obag.it

Maui Jim: luminosità e nitidezza particolari

La polarizzazione riduce l’abbagliamento, migliora la chiarezza e il contrasto, riducendo l’affaticamento degli occhi. Guidare alla luce del sole diventa più facile. La visione diventa più chiara e più intensa. Ma non tutti gli occhiali polarizzati sono uguali. Cosa rende alcuni occhiali da sole polarizzati migliori (e più costosi) rispetto ad altri? Dipende dalla qualità del filtro polarizzato e della tecnologia utilizzata nella sua applicazione. Un ottimo paio di occhiali da sole con un filtro polarizzante di qualità può eliminare quasi tutto l’abbagliamento.

La tecnologia delle lenti Maui Jim PolarizedPlus2 non solo elimina l’abbagliamento, ma presenta anche una miscela brevettata di tre elementi costituiti da terre rare infusi nelle lenti stesse. Aumentando la ricezione delle onde luminose rosse, verdi e blu, non si ottiene solo maggiore chiarezza e dettaglio, ma si aumenta e si bilancia anche la saturazione dei colori che vediamo (vengono invece filtrati i colori che non possiamo vedere, in quanto causerebbero interferenze).

Gli occhiali da sole Maui Jim sono nati sulle spiagge di Maui e progettati per proteggere gli occhi dagli accecanti raggi del sole dell’isola. Gli occhiali da sole Maui Jim hanno ottenuto il “Skin Cancer Foundation Seal of Recommendation” come efficace filtro UV per gli occhi e la pelle del contorno occhi.

www.mauijim.com

Porsche Design presenta Aviator: uno status symbol

Gli Aviator di Porsche Design sono occhiali da sole che, oltre ad essere una protezione dal sole, sono anche uno status symbol.

Disponibili in 13 eleganti colori in acciaio inossidabile, titanio e oro 18 Kt, alcuni con lenti polarizzate. Le aste con cerniere a molla e le protezioni sui terminali garantiscono un elevato comfort di calzata.

Non a caso gli Aviator Porsche Design sono uno degli occhiali più venduti in assoluto.

www.porsche-design.com