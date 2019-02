Occhiali: in mostra a MIDO l’accessorio-moda che piace a tutti

di Silva Valier

Atmosfera d’avanguardia a MIDO Milano Eyewear Show, salone leader a livello mondiale dedicato all’occhialeria, dove creatività, ricerca, innovazione, design e glamour sono al centro delle proposte e novità degli espositori. Un MIDO record la 49ª edizione all’insegna dell’eccellenza e dell’internazionalità, con 1323 espositori, di cui 110 debuttanti, distribuiti su oltre 52 mila metri quadrati netti di spazio espositivo. Grandi numeri, che sorpassano il record della passata edizione. Così, da sabato 23 a lunedì 25 febbraio i 7 padiglioni di FieraMilano Rho completamente sold-out accolgono i grandi player nazionali e internazionali, produttori e buyer, designer, imprenditori, ottici, oculisti e tutta la filiera globale dell’occhialeria che si danno appuntamento ogni anno nel capoluogo lombardo

MIDO fa da palcoscenico alle ricche collezioni P/E 2019 Italia Independent e POP LINE, oltre ad ospitare, in anteprima la nuova collezione eyewear di Hublot e le collezioni realizzate in co-branding con Billionaire Boys Club e Disney. In particolare, la collezione Italia Independent si arricchisce di nuove famiglie e trattamenti. Protagonista assoluta la famiglia Half Rim: modello a mascherina innovativo che vede il frontale composto da una struttura sottile in metallo. Ulteriore novità la famiglia Super twist, punto di apice in termini di stile e design. Occhiali caratterizzati da grande ricerca nei dettagli che coinvolgono sia la modellistica sole che quella vista: montature in acciaio super sottile impreziosite dal logo Italia Independent realizzato in alto rilievo all-over lungo il profilo frontale. Hexi – Thin è un’altra new entry: gli occhiali da vista realizzati con Hexetate, una resina acrilica dalle proprietà tecniche e meccaniche superiori a quelle dell’acetato.

In occasione del centenario del movimento Bauhaus, la scuola di architettura, arte e design fondata nel 1919 da Walter Gropius, neubau eyewear, brand austriaco appartenente al gruppo Silhouette, celebra l’evento con la special edition “Walter & Wassily”, un omaggio al fondatore e al pittore Wassily Kandinsky. La ricerca di stile attuata dal marchio punta così alle linee decise e ad un minimalismo essenziale, creando un dialogo serrato tra il design e l’essere umano. I tubi d’acciaio che ricorrono nel design d’arredo del Bauhaus definiscono il concept della montatura di “Walter & Wassily”, dove aste e ponte formano un’unica linea attraversando le lenti, perfettamente rotonde. Il frame esclusivo che avvolge la lente, ottenuto con stampa 3D, oltre a testimoniare l’orientamento green di neubau eyewear che con questo processo produttivo evita scarti nella lavorazione delle montature, ha reso possibile la creazione di ali laterali traforate per una perfetta areazione, in grado di proteggere anche dal riverbero della luce più intensa. Disponibili in 3 diverse combinazioni (bianco/nero, nero/argento e nero/oro), sono occhiali da sole unisex.

Per celebrare i 20 anni di Titan Minimal Art (TMA), best seller di Silhouette Eyewear, il brand austriaco si ispira ai modelli originali della fine degli anni ’90 e lancia una limited edition da sole celebrativa che ispirandosi all’essenzialità della forma di occhiale ne sottolinea il concept minimalista e la leggerezza. Le micro-shapes realizzate con un design innovativo sono declinate in 4 modelli diversi, disponibili in 2 varianti cromatiche a specchio in argento e oro. Garantendo un effetto antiriflesso ed una sensazione di freschezza, le 4 forme (tondo, a farfalla, rettangolare o esagonale) possono adattarsi alle infinite proporzioni del viso. Con la loro dimensione molto ridotta, le forme geometriche delle lenti giocano con la leggerezza lineare delle aste in titanio che non necessitano di cerniera. Oltre ad affermare un’idea stilistica che in controtendenza riduce la percezione dell’occhiale, ma non ne annulla la personalità, la limited edition da sole di TMA realizza inoltre l’opportunità di indossare un modello da sole che non intrappola gli occhi dietro alle lenti, preservando il trucco nella stagione calda e proteggendo al contempo dai raggi UV A, B e C.

Con una presenza internazionale in oltre 60 mercati, un forte consolidamento nei mercati storici come Italia, Spagna e UK, una distribuzione selezionata in catene indipendenti e ottici specializzati, un portafoglio di marchi propri che generano l’80% del volume d’affari, AVM 1959 festeggia il suo 60° compleanno regalandosi utili di quasi 20 pti percentuali sul fatturato. Un anno di sintesi e di successo, il 2018, che ha consolidato l’identità di quella che Jacopo Romano, CEO di AVM 1959, definisce come: “Una piccola boutique artigianale nell’universo di giganti dell’eyewear” a significare che per AVM 1959 la priorità non sono i grandi volumi ma le cose fatte bene: occhiali fatti con passione e con approccio sartoriale, con una visione del business al cui centro c'è sempre la soddisfazione dell'ottico e del cliente finale.

Restare fedeli a se stessi senza rinunciare ad essere sempre diversi è il senso di “Eye Am Art”, il nuovo progetto che Saraghina Eyewear presenta in anteprima a MIDO 2019. Non un marchio, non uno slogan, ma uno stile di vita: abbandonare i vecchi schemi, superare i confini del proprio io, rendersi impermeabili all’omologazione, conquistare la libertà di esprimere le proprie molteplici identità. Ecco allora che l’occhiale stesso esprime la sua vera identità: non più mero accessorio “alla moda” ma affermazione del proprio modo di essere, dell’opera d’arte unica e irripetibile che ognuno di noi è. Ancora una volta Saraghina accende un faro sull’arte e la sostenibilità del pianeta: 1.000.000 (un milione!) di cannucce di plastica multicolori compongono un’installazione mai vista prima. Per ricordare che ognuna di quelle cannucce impiegherebbe ben 500 anni per essere smaltita in natura.

In un mix di eleganza rétro, fascino moderno e design all’avanguardia, la nuova collezione di occhiali Chloé esprime il suo charme del tutto unico in una gamma ancora più vasta di montature da sole e da vista, impreziosite da lavorazioni sofisticate e dettagli complessi. Le montature emblematiche del marchio vengono reinventate con contorni femminili e volumi audaci in metallo o in un mix di materiali, enfatizzati da sfumature intense e da un effetto lucido o trasparente ricco di stile e savoir faire.

Lo spirito eccentrico e creativo di Marni risuona da una selezione curata di costruzioni inventive che mescolano bellezza artigianale con il libero approccio artistico al centro dell’estetica del brand. Le nuove montature presentano forme voluminose e sagome delicate con volumi diversi e proporzioni contrastanti, immerse in colori vividi che enfatizzano ulteriormente il sentimento stravagante e al contempo sofisticato della stagione.

La nuova collezione Combined Frame di AirDP By AirEyeWear attiva gli elementi concreti che concorrono alla creazione di un oggetto – struttura, materia, colore - sublimandoli, attraverso ingegno, creatività e tecnologia, in oggetti di design altamente performanti. L’innovazione è tangibile nell’utilizzo della lente fotocromatica silver mirror, utilizzata per la prima volta da AirDP. A sottolineare l’unicità delle proposte l’utilizzo del polimero Ultem e dell’acciaio medicale integrati nella costruzione della silhouette. La malleabilità dell’acciaio permette di dare vita ad avveniristiche architetture di grande fantasia, mentre l’Ultem genera giochi di colore e forme geometriche e razionali. Un trionfo di forme all’avanguardia e visionarie dalla vestibilità impeccabile: la fantasia non è vuoto esercizio di stile, ma creatività al servizio della performance.

Sono prodotti altamente tecnici e innovativi quelli presentati da Julbo, azienda francese di occhialeria sportiva, affermatasi nel mercato dell’outdoor e dell’ottica solare. Per quanto riguarda gli occhiali da sole, Julbo offre una gamma completa progettata per gli atleti d'élite con le migliori tecnologie per le montature e le lenti, modelli più versatili, ma sempre di alto livello per gli amatori e una nuova offerta di occhiali da sole per bambini. Julbo realizza anche occhiali da sole graduati dal 2010, anno in cui ha lanciato il Program RX Trem, vincendo un Silmo d’Oro. Con le soluzioni RX Advanced, Julbo attinge a tutte le sue competenze per produrre i migliori occhiali da sole con prescrizione. Il marchio offre tre diverse tecnologie per soddisfare le esigenze degli sportivi: occhiali da sole RX Lab con correzione ottica realizzati su misura nel laboratorio interno di Julbo, RX Clip cioè occhiali con clip ottica, e RX Ready, occhiali da sole che possono essere adattati alle problematiche visive di chi li indossa direttamente dal proprio ottico.

Tante le novità svelate a MIDO anche per quanto riguarda le lenti. In mostra non solo l’innovazione ZEISS applicata alle strumentazioni, ma anche alle lenti da vista con la tecnologia UVProtect: un substrato invisibile che offre una protezione completa dai raggi UV senza alcuna differenza estetica rispetto alle classiche lenti da vista. L’importanza di proteggere completamente gli occhi dai raggi UV ogni giorno e in ogni momento dell’anno, è un aspetto da non sottovalutare quando si è di fronte alla scelta delle proprie lenti da vista. Basti pensare che ben il 70% delle lenti da vista vendute oggi non offre un’adeguata protezione dalle radiazioni UV.

Vetrina dell’eyewear mondiale, MIDO è ancora una volta anche quella del Made in Italy. Dove se non a MIDO si possono vedere eccellenze italiane molto sofisticate, molto apprezzate in un ambiente internazionale, in cui l’Italia è in una posizione di assoluto prestigio a livello mondiale? Prossimo appuntamento nel 2020, con il 50esimo compleanno di MIDO.