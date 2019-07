Olivini, una nuova cantina per ottimizzare il proprio patrimonio varietale

Ognuno nel mondo del vino dà una sua personale interpretazione del patrimonio culturale e colturale di cui dispone. Olivini, vignaiuoli dal 1970, ha sempre cercato di elevare le particolarità dei propri vitigni, vigneti e addirittura dei singoli ceppi. Una meticolosa operazione che ha portato l’azienda bresciana a credere, quasi fosse un dogma, nelle potenzialità delle proprie varietà vinificate in purezza e reinterpretate in maniera moderna; rispetto assoluto delle caratteristiche intrinseche delle uve scegliendo la più appropriata tecnica di vinificazione fino ad arrivare all’elaborazione di piani di vinificazione diversi per ogni singolo vigneto. Un continuo sforzo agronomico che prosegue adesso con la nuova cantina, inaugurata appena un mese fa con il solstizio d’estate. Un investimento che si è reso necessario per ottimizzare il patrimonio varietale dell’azienda. La nuova struttura è strutturata con un grande wineshop, un’area accoglienza, sale per la degustazione. La zona del Garda è infatti anche a vocazione turistica e Desenzano è una delle uscite dell'autostrada A4 (Milano-Venezia). Questo permette di intercettare numerosi appassionati che si fermano per approfondire, degustare e comprare. Se gli Olivini sono la mente, il braccio operativo è l’enologo Antonio Crescini, figlio di viticoltori, la colonna portante della cantina. Un enologo di formazione, come usa ripetere, che svolge il proprio lavoro soprattutto in vigna: “Un buon vino lo si ottiene partendo da una buona materia prima e con l’impiego di quelle strumentazioni tecnologiche che consentono una buona criomacerazione ed il mantenimento degli aromi. E questo vale soprattutto per il Lugana”.

Famiglia Olivini (nella foto, Giulio Olivini, Antonio Crescini e Giovanni Olivini) nasce in un territorio vocato ad un grande vitigno, il Lugana. Ed è proprio nel cuore di questo territorio che i giovani imprenditori Giorgio, Giordana e Giovanni scelgono di condividere un legame che i genitori Graziella e Giulio da anni sentono per questa terra; una passione per un patrimonio trasmesso dai nonni. Nella proprietà situata nel suggestivo panorama adiacente al Lago di Garda, l'azienda vanta moderne attrezzature, continui investimenti in nuove tecnologie e ampliamenti della cantina dove avviene tutto il processo di vinificazione. Ogni singolo dettaglio legato alla coltivazione e alla vinificazione non viene trascurato: propagazione delle vigne per innesto, cura nella selezione delle uve, rigorosamente raccolte a mano, controllo della qualità dei materiali usati, eleganza nella presentazione con l'unico obiettivo di esaltare un grande prodotto, il vino. Passato, presente, futuro, in un vortice di emozioni come la storia della famiglia Olivini, le cui conoscenze hanno spinto ad abbracciare la viticoltura e a reinterpretare in chiave moderna la passione dei nonni e la profonda ammirazione verso un territorio, quello della Lugana, ricco di enormi potenzialità, da esaltare, da scoprire, per dare finalmente rilievo a una terra meravigliosa. Intuizioni preziose, ambizione di esaltare e rendere unici vitigni storici, nella continua ricerca della qualità. “Valorizzazione del territorio, investimenti nelle tecniche di lavorazione, vinificazione e affinamento in un continuo intreccio di tradizione e innovazione, nel desiderio di valorizzare maggiormente quello che la terra ci dona. Questo quello che ci caratterizza”, afferma Giulio Olivini..