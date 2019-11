Omega coccola i fan di James Bond. In arrivo una nuova limited edition

Grande successo per il Seamaster Diver 300M Limited Edition presentato nel 2019 da OMEGA. Vero e proprio boom tra gli appassionati di 007 e i collezionisti di orologi di tutto il mondo. Ora il brand ha arricchito la collezione di uno speciale set Seamaster Diver 300M James Bond Limited Edition. Sono stati realizzati solo 257 set costituiti da due orologi esclusivi, contenuti in una valigetta Globe-TrotterTM fissata da cinghie nere e grigie di ispirazione NATO. Entrambi gli orologi - scrive www.crisalidepress.it - sono dotati di quadrante in ceramica nera spazzolata a spirale con uno speciale rivestimento in PVD nero e un tocco molto particolare: un motivo a canna di pistola inciso al laser. Nella Super-LumiNova dell’indice a ore 10 si nasconde inoltre il numero 50 – un riferimento al 50° anniversario del film Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà (1969). Gli orologi presentano lancette e indici in oro giallo 18 carati, con l’indice a ore 12 ispirato allo stemma di famiglia di Bond. Questo stemma è anche metallizzato in oro e nero sul vetro zaffiro del fondello degli orologi. I possessori del nuovo set godranno non solo dell’eccezionale precisione della certificazione Master Chronometer del calibro 8806/8807, ma riceveranno anche un bracciale supplementare in acciaio oltre a un cinturino NATO per ogni modello, con fibbie in materiali coordinati.