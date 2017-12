Omosessualità: avere fratelli maggiori aumenta la probabilità di essere gay

Hai fratelli maggiori? Allora potresti essere gay

Avere fratelli maggiori aumenta la possibilità di essere gay. Lo sostiene un recente studio dell'Università di Toronto. Se sei un giovane con un fratello maggiore, aumentano le possibilità che tu sia gay, sostengono gli scienziati. Una relazione che era già stata studiata prima, ma solo ora vengono trovati dei fondamenti biologicci che iniziano tra l'altro molto prima della nascita. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul giornale PNAS lunedì, come riporta la Cnn. Gli scienziati dicono che se questi risultati saranno ulteriormente confermati, potremmo aver trovato almeno una delle ragioni biologiche per cui alcuni uomini sono omosessuali. Molti sono i fattori che possono influenzare l'orientamento omosessuale, ma in questo caso i ricercatori hanno notato un legame con ciò che succede nell'utero. Tutto dipende da una proteina legata al cromosoma Y (che le donne non hanno), che è importante per lo sviluppo cerebrale maschile.

Fratelli maggiori e omosessualità: svelato il legame





I ricercatori pensano che sia possibile che, quando una donna rimane incinta del suo primo figlio, questa proteina entra nel suo sangue. Il corpo della madre riconosce la proteina come sostanza esterna e il suo sistema immunitario risponde generando anticorpi. Se il corpo genera molti di questi anticorpi, quando la madre rimarrà incinta di un altro bimbo, essi potrebbero attraversare la placenta e raggiungere il cervello del nuovo feto. "Questo potrebbe avere un'influenza su come il bambino svilupperà poi la sua attrazione sessuale", spiega Anthony Bogaert, psicologo canadese e docente alla Brock University.

Avere fratelli maggiori aumenta la probabilità di essere gay





Studi precedenti hanno mostrato che più fratelli maschi si hanno, maggiori sono le probabilità che un figlio sia attratto dagli uomini. Uno studio del 2006 mostrò come, con ogni fratello, le possibilità di essere gay salgono di un terzo, ma gli studiosi non avevano determinato il motivo.