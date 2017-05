Open House Milano: due giornate per (ri)scoprire una Milano inedita

Due giornate per (ri)scoprire una Milano inedita fatta di edifici noti e meno noti, che assumeranno nuovi significati grazie alle visite guidate e gratuite tenute dai progettisti stessi, studenti delle facoltà milanesi e cultori d’architettura. Open House Milano è un evento annuale aperto a tutti, supportati da guide specializzate e volontarie, a edifici pubblici e privati dal notevole valore architettonico.

Open House Milano rivolge la propria attenzione agli edifici normalmente non accessibili, al patrimonio architettonico moderno e contemporaneo, per estendersi fino alla città in trasformazione, senza trascurare la ricchezza artistica e culturale che caratterizza Milano dall’antichità ad oggi.

OPEN HOUSE WORLDWIDE

Open House Milano fa parte dal 2015 del circuito Open House Worldwide, evento internazionale che si sviluppa in 4 continenti e 31 città e presente in Italia già dal 2012 con Open House Roma. L’evento, con l’omonima associazione organizzatrice, nasce come spin off della fondazione PLEF Planet Life Economy Foundation e prende forma grazie alla volontà di un gruppo di architetti, comunicatori ed esperti di sviluppo sostenibile.

85 edifici in tutta la città, dal centro alla periferia e dalla periferia al centro… Impegnativo?

Abbastanza, ma in bicicletta diventa tutto più semplice e divertente… e se poi è condivisa, ancora più comodo e conveniente! E allora, si può riscoprire Milano con BikeMi, e se non sei ancora un utente, potresti diventare Ambassador per OHM2017!

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Milano ed è sostenuta da Fondazione Cariplo, Fondazione AEM e Attilio Todaro Studio Immobiliare. OHM è un evento parte del circuito internazionale Open House Worldwide, che coinvolge nel mondo più di 30 città tra cui Roma, la cui settima edizione è tenuta il 6 e 7 Maggio e che ha segnato un passaggio importante per la diffusione del format in Italia, con la nascita di Open House Roma. Da quest’anno anche Torino si aggiungerà al network internazionale con la sua prima edizione che si terrà il 10 e 11 giugno.

BIKEMI

In occasione di OHM2017, BikeMi, con il supporto di Clear Channel, gestore del servizio, offre gratuitamente ai visitatori già abbonati le tariffe d’uso oltre la prima mezz’ora di utilizzo, e per pochi veri appassionati di Open House, c’è la possibilità di diventare Ambassador OHM2017, e utilizzare un coupon BikeMi gratuito valido dal 12 al 14 maggio, per vivere al massimo l’esperienza di Open House Milano 2017, condividendola sui social alla community.

L’evento intende riscoprire e valorizzare l’architettura della città di Milano per renderla sempre più partecipata dai cittadini, estendendosi dal centro alle periferie, con la città divisa in 6 aree, secondo l’antico criterio dei Sestieri, sulle direttrici delle storiche porte, dal centro alla periferia, per scoprire anche lo sviluppo urbanistico della città, favorendo il dialogo fra pubblico e privato, fra cittadinanza e impresa e accrescendo il senso di appartenenza alla propria città. Con questo evento Plef e Open House Milano vogliono dare vita a un circolo virtuoso intorno allo sviluppo sostenibile del territorio e del suo patrimonio.

