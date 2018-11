Original Marines festeggia i 90 anni di Topolino con una capsule collection

Topolino compie 90 anni. Il 18 novembre 1928 apparve per la prima volta nel cartoon “Steamboat Willie” diretto da Walt Disney e Ub Iwerks, terzo cortometraggio d’animazione della serie Mickey Mouse. Solo due anni dopo il personaggio con i guanti bianchi e i bermuda rossi passerà al mondo dei fumetti, diventando ambasciatore in tutto il mondo della Walt Disney Company. Per l’occasione, Original Marines festeggerà il compleanno con l’arrivo della nuova capsule collection, nata dall’accordo di licensing siglato tra l’azienda napoletana che fa capo alla società Imap Export e The Walt Disney Company Italia. L’accordo ha come protagonisti l’icona globale Topolino, per le proposte maschili, e la sua eterna fidanzata Minni, per le proposte femminili. Capi divertenti e ironici pensati con il tratto distintivo del brand per i babies, da 3 a 18 mesi, e per i kids, da 2 a 9 anni. In occasione del compleanno di Topolino Original Marines, che quest’anno compie 35 anni, ha inoltre attivato un progetto in store: circa 80 punti vendita nelle principali città italiane nei giorni 17 e 18 novembre ospiteranno le attività con vetrine dedicate, incontri, photo session per fissare e ricordare il compleanno del mitico Mickey. Una campagna adv, digital e sul grande schermo dedicata alla speciale capsule Disney accompagnerà e racconterà le proposte ready to wear dedicate all’incredibile e affascinate icona.