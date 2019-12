Original Marines sul podio più alto per la migliore vetrina

Original Marines si aggiudica il podio più alto del premio per “Insegna dell’anno” e ”Negozio web dell’anno” per la categoria abbigliamento bambino. Si tratta del prestigioso riconoscimento che premia i brand commerciali più amati dal pubblico. Il premio “Insegna dell’Anno” conferma la notorietà di ogni marchio vincitore, ma soprattutto premia il rapporto che ogni azienda riesce a instaurare con i propri clienti.

L’attribuzione del premio, risultato di un’indagine cha ha coinvolto 158.000 votanti che hanno espresso 243.000 preferenze e che viene pubblicata dal mensile Largo Consumo, rappresenta fedelmente il giudizio dei consumatori che ogni anno partecipano al sondaggio per eleggere, nei differenti settori merceologici, le catene di negozi che meglio sanno catturare attenzione e interesse. Le 537 insegne retail food e non food candidate sono state suddivise in 31 categorie per il premio Insegna dell'Anno e in 20 categorie per il premio Insegna Web dell’Anno e per ogni categoria è stato premiato il brand che ha ottenuto il punteggio più elevato nel voto popolare.

“Siamo molto grati a tutti i consumatori che hanno dato la propria preferenza alla nostra insegna -commenta Rocco Rella, Marketing&e-commerce director di Original Marines (nella foto)- consentendoci di raggiungere questo importante traguardo. I premi che ci sono stati assegnati sono per noi motivo di grande soddisfazione perché confermano la validità del nostro modello di business ed il nostro impegno quotidiano a migliorare costantemente la soddisfazione dei nostri clienti”.