Ornellaia Vendemmia d’Artista: Shirin Neshat firma le bottiglie Frescobaldi

di Andrea Cianferoni

E’ un’artista iraniana, da molti anni residente negli Stati Uniti, molto conosciuta nel mondo del cinema per aver vinto dieci anni fa il Leone d'Argento per la miglior regia al 66º Festival di Venezia, a firmare le nuove etichette di Ornellaia 2016. Oltre al cinema, Shirin Neshat è nota nel mondo dell’arte contemporanea per il suo lavoro nella fotografia, immortalando le difficili condizioni delle donne, con particolare attenzione alla cultura islamica. E non è un caso che proprio Frescobaldi abbia commissionato al Censis una ricerca sul ruolo valore aggiunto delle donne nell’economia. La ricerca è stata presentata da Giulio De Rita, ricercatore del Censis, nella sede milanese di Sotheby’s in occasione della undicesima edizione del progetto Ornellaia Vendemmia d’Artista. A partire dall’uscita di Ornellaia 2006, un artista contemporaneo di fama mondiale, crea un’opera d’arte per la tenuta e una serie di etichette in edizione limitata, per descrivere le peculiarità della nuova annata. Quest’anno l’artista iraniana ha personalizzato una serie limitata di 111 bottiglie di grande formato e ha disegnato un’etichetta speciale che, in un unico esemplare, sarà presente in ogni cassa di Ornellaia da 6 bottiglie da 750ml. Le etichette rappresentano dettagli di volti femminili, mani e corpi interamente coperti da scritture in lingua Farsi. Il contrasto tra la morbidezza della pelle e la natura grafica del testo seducono lo sguardo e scatenano l’immaginazione. Come ha sottolineato l’amministratore delegato di Frescobaldi - il dottor Giovanni Geddes da Filicaja - il progetto Ornellaia Vendemmia d’Artista si lega fin dalla sua creazione ad una collaborazione a lungo termine con una istituzione nel mondo dell’arte quale il Guggenheim Museum. “L’apprezzamento dei grandi vini, così come la fruizione dell’arte richiede il coinvolgimento di tutti i sensi, ed ecco perché abbiamo pensato di dare supporto ad un progetto di grande valore come “Mind’s Eye” (l’occhio della mente) che aiuta adulti con disabilità a sperimentare l’arte tramite la creazione di un modello che attraverso l’utilizzo di tutti i sensi fornisce uno strumento di accesso all’arte attuabile in tutto il mondo e un’eredità per le generazioni future". Con la sua undicesima edizione si rafforza dunque il legame di Frescobaldi con l’arte contemporanea e le donazioni per il restauro del patrimonio artistico internazionale. Per Axel Heinz, Direttore di Ornellaia, “il 2016 rappresenta un’altra annata di grande successo che evidenzia tutte le virtù del clima di Bolgheri: sole abbondante, caldo non eccessivo, un'estate secca che consente all’uva di raggiungere un perfetto livello di maturazione e concentrazione e pioggia sufficiente ad evitare lo stress idrico. Tutti questi elementi combinati ci permettono di ottenere un vino perfettamente maturo e opulento, fermo e intenso; forze opposte creano un senso di profondo vigore che amiamo definire “tensione”’. La presentazione milanese di Frescobaldi ha anticipato di due soli giorni BuyWine, la più grande vetrina B2B promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze e Anteprime di Toscana, la settimana dedicata alla presentazione dei consorzi vitivinicoli toscani: buyers e stampa specializzata avranno la possibilità di entrare a contatto con le aziende vitivinicole toscane ed i loro consorzi. Si parte sabato 9 febbraio con i vini delle denominazioni di Carmignano, Colline Lucchesi, Maremma Toscana, Montecarlo, Montecucco, Orcia, Pitigliano e Sovana, Terre di Pisa, Val di Cornia e Valdarno di Sopra e una tavola rotonda a cui parteciperà l’assessore all’Agricoltura della Regione Toscana Marco Remaschi insieme ad ospiti ed esperti moderati dal giornalista e sommelier Andrea Gori. Fabio del Bravo della Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale di Ismea presenterà gli ultimi dati sulla produzione vitivinicola in Toscana e i trend di mercato; Daniele Vergamini, del Dip. Scienze agrarie, alimentari e agro ambientali dell’Università di Pisa illustrerà uno studio sull’efficacia del modello commerciale di BuyWine; Stefano Stefanucci, Sustainability Manager di Federdoc affronterà il tema dei cambiamenti climatici mentre Mirko Lalli, founder e CEO di Travel Appeal presenterà uno studio realizzato per Fondazione Sistema Toscana sul sentiment in rete del vino toscano realizzato analizzando oltre 41.000 contenuti. Tra i relatori anche un’ambasciatrice dell’eccellenza toscana nel mondo: Annie Feolde dell’Enoteca Pinchiorri, prima donna Chef in Italia a conquistare tre stelle Michelin. Nell’occasione verrà mostrato un video che ha per protagonista l’architetto italiano più famoso al mondo, Renzo Piano, autore della cantina Rocca di Frassinello situata a Gavorrano. Nel video, Renzo Piano racconta la genesi del progetto che ha dato vita all’unica cantina mai realizzata nel corso della sua carriera, attraverso aneddoti e riflessioni personali. Un contributo unico e che si lega alla rete delle 14 cantine d’autore di Toscana Wine Architecture, il circuito promosso da Regione Toscana in collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei sapori di Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana. Il programma delle Anteprime proseguirà con Chianti Lovers a cura del Consorzio Vino Chianti (10 febbraio, Fortezza da Basso di Firenze), Chianti Classico Collection a cura del Consorzio Vino Chianti Classico (11-12, Stazione Leopolda di Firenze), Anteprima Vernaccia di San Gimignano a cura del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano (10 e 13 febbraio, San Gimignano), Anteprima Vino Nobile di Montepulciano (9-11 febbraio, Montepulciano),Benvenuto Brunello 2019 a cura del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino (15 e 16 febbraio, Montalcino).