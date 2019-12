Costume

Mercoledì, 11 dicembre 2019 - 15:11:00 Orologi HUGO BOSS e Tommy Hilfiger, sbarco in Italia con Stroili e Thom Trade Movado Group, world leader nella orologeria, sceglie Thom Group e Stroili per la ditribuzione in Italia degli orologi BOSS, HUGO e Tommy Hilfiger

Thom Group punta sulla diversificazione nel mondo dei segnatempo, con un nuovo progetto in collaborazione con Stroili e Thom Trade Italy, la newco commerciale. Thom Trade Italy sigla un accordo di distribuzione con Movado Group per lanciare nel mercato italiano gli orologi firmati Boss, Hugo e Tommy Hilfiger. Il deal, che segna il debutto nella distribuzione, prevede un accordo strategico a lungo termine che mette al centro la forza distributiva della sua rete capillare di 400 punti vendita diretti di Stroili e 1000 negozi specializzati sul territorio italiano gestiti da Thom Trade Italy.“Siamo molto orgogliosi di collaborare con Movado group e contribuire alla crescita dei marchi Boss, Hugo e Tommy Hilfiger nel mercato italiano.

Thom Trade Italy assumerà la leadership in Italia crescendo nel segmento wholesale e, grazie a Stroili, anche nell’universo retail” dichiara Nicola Saraceno, AD di Stroili e Thom Trade Italy.Thom Trade Italy entrerà come leader nella distribuzione italiana portando la sua expertise in materia di segnatempo di tendenza. Il progetto di business mira a incrementare la Brand awareness nella categoria watches dei marchi top Boss, Hugo e Tommy Hilfiger in Italia e a sviluppare un posizionamento adeguato ai target dei brand partner nel bacino europeo e italiano, raggiungendo una clientela selezionata.