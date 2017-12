Oroscopo 2018: ecco come sarà il nuovo anno, tra politica, economia e vip

Di Maria Carla Rota

“Il 2018 sarà un anno tosto. Molti pianeti lenti cambieranno posizione: Giove si trova da ottobre in Scorpione, Saturno è passato dal Sagittario al Capricorno e Urano, pianeta simbolo degli imprevisti da 7 anni in Ariete, entrerà in Toro a partire dal 15 maggio. Non solo. Attenzione: molti pianeti che saranno nella loro posizione di domicilio, rafforzando i loro effetti: per esempio, Nettuno, responsabile di inondazioni e tempeste marine, si trova in Pesci. A ciò si aggiungono alcune intemperanze di Marte. Il risultato? Tra fine marzo e maggio ci sarà un momento cruciale: Marte, Saturno, Lilith e Plutone saranno tutti in Capricorno. Infine, anche il clima ne risentirà: “Dimentichiamoci un’estate bollente come quella del 2017. Ma la stagione sarà comunque molto poco piovosa con possibili problemi di siccità”.

Ecco la previsione per il 2018 di Grazia Mirti, studiosa di Astrologia e laureata in Economia e Commercio all'Università di Torino, intervistata da Affaritaliani.it. E' tra le massime esperte di astrologia economico-finanziaria e ogni anno c'è molta attesa per il suo Documento Finanziario Previsionale, che sarà presentato il prossimo 21 gennaio allo Starhotel Anderson di Milano (www.investirecongliastri.com; info: astrologiacongraziamirti@gmail.com).

Incominciamo dalla politica italiana. Come vede le elezioni che si dovrebbero tenere il prossimo 4 marzo?

“Gli esiti saranno piuttosto confusi a causa della presenza di molti pianeti in Pesci. Dovrebbero però prevalere le sinistre. Non si esclude un prolungamento di Gentiloni, Scorpione Ascendente Sagittario, favorito da Giove in Scorpione negli ultimi mesi: la sua popolarità infatti è andata crescendo”.

Passiamo all’oroscopo degli altri leader politici.

“Matteo Renzi, Capricorno ascendente Gemelli, andrà meno male di quanto si pensi. In questo periodo è molto attaccato dalla stampa, ma, avendo Giove in Pesci alla nascita, se la caverà. Così la Boschi, che è un Acquario: per lei non ci saranno particolari conflitti. Non saranno troppo favoriti, invece, D’Alema, Bersani e i ‘Liberi e Uguali’.

E nel centrodestra?

“Berlusconi, Bilancia, potrebbe avere soddisfazioni perché il giorno delle elezioni ci sarà la Luna in Bilancia a favorirlo. Bene anche Matteo Salvini, che è Pesci: ha Venere e Mercurio nel suo segno. Meloni, invece, è un Capricorno e ha Saturno nel segno, insieme a Lilith”.

Di Maio?

“E’ un Cancro. Potrà anche raccogliere voti, ma non sarà così vincente e, soprattutto, per lui seguiranno mesi difficili con il nuovo governo”.

Passiamo alle previsioni economico-finanziarie.

“Saturno eserciterà pressioni e innescherà cambiamenti importanti, soprattutto intorno a fine marzo e inizio aprile, quando sarà più coinvolta l’Europa. L’Italia speriamo che se la cavi…”

Oro e petrolio?

“Il petrolio, dopo aver finito una fase negativa, può recuperare già a inizio anno. L’andamento dell’oro dipenderà molto dai rapporti Kim-Trump. Potrebbe migliorare verso marzo-aprile e poi a fine estate”.





Come vede i rapporti tra NordCorea e Stati Uniti?

“Kim è un Capricorno: dovrà affrontare Saturno e sarà messo alla prova. Trump potrebbe risentire dell’eclissi di Sole dello scorso 21 agosto, ma gli effetti saranno più che altro sul lungo periodo. Gli Stati Uniti sono Cancro: per loro un periodo “caldo” tra fine marzo e maggio”.

Anche Angela Merkel è Cancro.

“Sarà molto in difficoltà con la formazione del nuovo governo e per il calo del suo elettorato”.

L’Unione Europea di che segno è?

“Si considera Capricorno, dato che il suo ‘regno’ è iniziato il 1° gennaio 1958, come è avvenuto per l’introduzione dell’Euro (1° gennaio 1999). Sarà in difficoltà e gli Stati più deboli ne risentiranno, in primis la Grecia, nata il 24 luglio 1974, quando il re Costantino è fuggito: Leone con Saturno in Cancro.

Come sarà il 2018 di Macron?

“Per un Sagittario come lui i primi mesi dell’anno saranno intensissimi, poi andrà meglio. Complessivamente il 2018 sarà migliore del 2017”.

E Putin?

“E’ Bilancia. Si avvia a nuovi trionfi elettorali, però dovrà affrontare diverse situazioni imprevedibili legate alle questioni interne e ai suoi oppositori. Nel 2019 Urano in Toro gli darà più difficoltà. La Russia invece è Pesci e avrà Nettuno, simbolo del gas, nel segno: non sarà un cattivo transito”.





Infine, uno sguardo al costume. Come sono gli astri della nuova coppia Principe Harry-Meghan Markle?

“Harry appartiene alla Vergine e si sposerà con Giove di passaggio sul Medio Cielo: per lui sarà un anno positivo. Meghan ha Venere in Vergine, che è il segno di lui, quindi creano una combinazione favorevole. Inoltre, le persone nate in Leone, come lei, sono naturalmente attratte dalle dinastie reali e dai troni. E’ una donna tosta, ha la Luna congiunta a Saturno e Giove. La loro partenza come coppia è buona, anche se hanno avuto un’educazione opposta e la partita non sarà facile per lei. A fine anno potrebbe concepire”.