Oroscopo 2018:il nuovo anno segno per segno. Le previsioni dell'astrologa

Di Maria Carla Rota

“Il 2018 sarà un anno tosto. Molti pianeti lenti cambieranno posizione: Giove si trova da ottobre in Scorpione, Saturno è passato dal Sagittario al Capricorno e Urano, pianeta simbolo degli imprevisti da 7 anni in Ariete, entrerà in Toro a partire dal 15 maggio. Non solo. Attenzione: molti pianeti che saranno nella loro posizione di domicilio, rafforzando i loro effetti: per esempio, Nettuno, responsabile di inondazioni e tempeste marine, si trova in Pesci. A ciò si aggiungono alcune intemperanze di Marte. Il risultato? Tra fine marzo e maggio ci sarà un momento cruciale: Marte, Saturno, Lilith e Plutone saranno tutti in Capricorno. Infine, anche il clima ne risentirà: “Dimentichiamoci un’estate bollente come quella del 2017. Ma la stagione sarà comunque molto poco piovosa con possibili problemi di siccità”.

Ecco la previsione per il 2018 di Grazia Mirti, studiosa di Astrologia e laureata in Economia e Commercio all'Università di Torino, intervistata da Affaritaliani.it. E' tra le massime esperte di astrologia economico-finanziaria e ogni anno c'è molta attesa per il suo Documento Finanziario Previsionale, che sarà presentato il prossimo 21 gennaio allo Starhotel Anderson di Milano (www.investirecongliastri.com; info: astrologiacongraziamirti@gmail.com). (LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA)

IL 2018 DEI SEGNI ZODIACALI

ARIETE

Slancio e brillante spirito di iniziativa dalla fine di gennaio a quella di marzo. Ci saranno anche occasioni per nuove amicizie. Urano sta lasciando il segno, quindi ci sono buoni margini di miglioramento, soprattutto per i nati nella prima e seconda decade.

TORO

Inizio faticoso considerata l’opposizione di Marte e Giove. Però questi pianeti poi si sposteranno in Capricorno, saranno di supporto. C’è l’arrivo di Urano, ma quest’anno potrebbe portare imprevisti solo per i nati il 21 e 22 aprile. Iniziative professionali da prendere tra l’estate e l’autunno, inclusi eventuali trasferimenti. Amici “creativi” all’orizzonte.

GEMELLI

Saturno, pianeta che è opposto, è ormai lontano. dal segno. Inizia una fase di transizione in cui stare attenti alle finanze, soprattutto verso fine marzo e aprile. Slanci in estate e autunno: è il momento giusto per sport e viaggi. A fine anno potrebbe arrivare un nuovo lavoro.

CANCRO

Bene l’inizio dell’anno, ma cautela verso Saturno tra fine marzo e inizio maggio. Conviene non abusare delle proprie forze e tenere un basso profilo. Positiva la fine dell’anno grazie anche a rinnovate energie.

LEONE

Sarà favorito tra fine gennaio e metà marzo, poi di nuovo a fine anno. Nel mezzo attraverserà lunghi periodi con Marte ostile. Dovrà nuotare controcorrente e reagire con vivacità senza ruggire. Meglio pianificare le strategie a tavolino, evitando di improvvisare..

VERGINE

E’ tra i segni più favoriti del 2018. Si prospettano nuove amicizie e possibilità di successo. L’unica controindicazione potrebbe essere Nettuno opposto in Pesci, che confonde le idee. I nati nella seconda decade potrebbero perdere la lucidità che li caratterizza per natura.

BILANCIA

Come i Gemelli, la Bilancia può contare su Marte in Acquario. Attenzione alle spese eccessive a inizio anno. I mesi dalla seconda metà di maggio fino all’autunno saranno buoni, sia per l’amicizia che per i progetti di studio. Fine 2018 un po’ in ribasso.

SCORPIONE

Un segno ben supportato dai pianeti nel 2018. Le donne che vogliono concepire ne approfittino. Solo i nati a fine ottobre subiranno un leggero fastidio dovuto a Urano in Toro. Bene la fine dell’anno, sia per i soldi che per le energie.

SAGITTARIO

Ha appena dato l’addio a Saturno nel segno e può tornare a essere spensierato come è di solito. Attenzione alla salute in gennaio, poi occhio alle finanze e alla dieta. Da giugno buone energie da spendere, per esempio nella comunicazione, nei rapporti con il web e nell’acquisto di un’auto.

CAPRICORNO

E’ il segno al centro dell’attenzione e dell’attività astrologica 2018. Previsto un periodo di stress tra marzo e maggio. L’estate sarà il momento giusto per iniziative finanziarie. A fine anno si ritorna positivamente in pista!.

ACQUARIO

Bene tra fine febbraio e metà marzo. Poi dovrà darsi parecchio da fare. Quest’anno potrà prendere anche iniziative importanti. Attenzione all’estero: magari un trasferimento o viaggio negli Usa? Verso fine 2018 potrebbe esserci qualche problema finanziario.

PESCI

Sono molto favoriti! Inizio del 2018 magnifico. Sarà un anno dedicato alle iniziative professionali. Potrebbe esserci qualche noia nei rapporti di lavoro o nella vita quotidiana tra metà maggio e metà agosto. Con un finale da film!!