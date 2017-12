Oroscopo 2018: previsioni dei segni zodiacali

Ad ogni segno il suo cibo: l’oroscopo Foodie di Deliveroo per il 2018





Segno per segno, cosa mettere nel piatto per l’anno nuovo. A cura di Paola Sucato, influencer food e appassionata di astrologia



Ariete



Anche il 2018 sarà segnato da un appetito altalenante, fame improvvisa alla quale non saprete resistere e pentimenti conseguenti. Nonostante sia nella vostra natura, nei prossimi mesi questa tendenza potrebbe diventare la regola e sentirsi in colpa non vi porterà maggiore controllo. Con Marte per molto tempo in buon aspetto, sarà vantaggioso adeguarsi alle energie psicofisiche altalenanti, seguendo i suggerimenti del vostro stomaco e dedicandosi a una maggiore e regolare attività sportiva. Dai primi di novembre ritornerà una certa serenità: no, tranquilli, non smetterete di mangiare, ma ve ne preoccuperete molto meno.



Ingrediente consigliato: Cavolo nero



Piatto consigliato: Temaki di tonno



Toro



Il cibo nella vostra vita ha un valore fondamentale, ma nel 2018 potreste mettere in discussione il vostro stile alimentare (e forse non solo quello). Abbandonerete i classicismi e vi spingerete verso qualcosa di nuovo e che, dal vostro punto di vista, sarà davvero rivoluzionario. Sarà un percorso fatto di sguardi sospetti sui cibi che da sempre amate, e la voglia di spingersi verso altri, per voi totalmente insoliti. Una sottile insoddisfazione che potrebbe riversarsi anche su un fronte relazionale, ma che saprete gestire con destrezza, imponendo le vostre scelte anche duramente a chi vi conosce bene e sarà disorientato. In inoltrato autunno ritroverete il giusto equilibrio



Ingrediente consigliato: Zenzero



Piatto consigliato: Ramen





Gemelli



Il vostro spirito curioso e sempre pronto ad assaggiare nuovi piatti, sarà ancor più spiccato, e se negli scorsi mesi, con Saturno all’opposizione vi siete sentiti più frenati, dal 2018 ritroverete la totale fiducia nel cibo e andrete alla ricerca degli ingredienti più originali, ma sempre in linea con i vostri principi: cibo eticamente corretto da un punto di vista salutistico ed ecologico, ma con la costante della creatività e di una visione che ha il sapore del futuro. Le vostre amicizie vi seguiranno divertite sulle vostre intemperanze a tavola, e voi rinuncerete a una serie di inviti da parte degli stretti familiari, millantando le migliori scuse.



Ingrediente consigliato: Ortaggi fermentati



Piatto consigliato: Avocado Burger



Cancro



Saturno “contro” e Giove favorevole vi faranno ricorrere a un rimedio che per voi è da sempre perfetto: la dolcezza. Accoglienza e ascolto saranno alla base delle vostre relazioni del 2018, mentre in tavola saprete deliziarvi con la pasticceria più golosa e i piatti più cremosi. Un sano ritorno alle origini, con il desiderio dei piatti della vostra infanzia, in linea con la tendenza ormai affermata, della “cucina della nonna”, nelle trattorie di successo e sempre più frequentate anche in città. Divano, Deliveroo (o delivery) e dolcezza saranno il vostro salvavita, per sfuggire ad una realtà che vi apparirà fin troppo dura. È il momento di sognare!



Ingrediente consigliato: Panna montata



Piatto consigliato: Tagliatelle alla bolognese



Leone



Il vostro istinto naturale vi ha sempre portato a scegliere il meglio, nella vita e a tavola. Nei prossimi mesi potreste definire in modo più personale le vostre scelte, come sempre senza farvi condizionare dal pensare comune, ed è questo che vi renderà ancor più speciali. Abbandonerete ingredienti introvabili o costosi per riscoprire un’alimentazione equilibrata. Per comprendere che ciò che amiamo di più è proprio davanti ai nostri occhi e che è la cura e l’attenzione che gli si dedica ad aumentarne il valore. Spegnerete i cellulari per concentrarvi di più sul vostro piatto e sullo sguardo di chi lo condividerà con voi.



Ingrediente consigliato: Pomodoro



Piatto consigliato: Risotto alla zucca



Vergine



Il senso del dovere e l’operosità che vi attribuiscono sono reali, anche se voi spesso non vi ci ritrovate. Il punto è che a voi non sembra mai abbastanza. Anche a tavola tendete a fare la scelta giusta e a volte, fin troppo rassicurante. Nel 2018 si attiverà un processo di cambiamento epocale: maggiore autostima, indulgenza e tanto edonismo stimoleranno nuovi desideri e incontreranno sapori che neanche avete osato immaginare. Non temete, l’ago della bilancia rimarrà al suo posto, potrete permettervi davvero ciò che desiderate, il vostro metabolismo si adeguerà a tutto, compresi i grassi, quelli buoni.



Ingrediente consigliato: Lumache



Piatto consigliato: Choco-Coffee N.Y. Cheesecake



Bilancia



Il vostro senso estetico si basa sul concetto di eleganza e sobrietà, ma con Saturno all’opposizione per tutto il 2018, potreste esagerare nel “togliere” nella vita e a tavola. Non siate prigionieri di voi stessi, perché per quanto possa farvi male un avvenimento o un ingrediente, sarà sempre un confronto costruttivo. Non sopporterete leziosità e pesantezza nella cucina, e opterete per un’alimentazione sempre più “bilanciata”. Concedetevi la regola dei soli tre ingredienti nel piatto: potrebbe darvi molta soddisfazione e rappresentarvi perfettamente.



Ingrediente consigliato: Mela rossa



Piatto consigliato: Crema di piselli con verdure e gamberi



Scorpione



Dite addio ai toni scuri e all’eccessiva introspezione: il vostro 2018 è segnato dai migliori transiti. Nuovi progetti, gratificazioni e viaggi confermeranno una totale ripresa psicofisica. Guardate pure l’orizzonte con soddisfazione: saprete dove andare e come arrivarci, ma soprattutto, non avrete nessuna esitazione a tavola, tanto da convincere chi vi accompagna a scegliere gli stessi piatti, e non mi stupirebbe sapere, che sarete tra i pochi già disponibili a mangiare gli insetti.



Ingrediente consigliato: Future Food



Piatto consigliato: Chirashi marinato





Sagittario

Il vostro carattere aperto e profondamente buono, ha smesso di essere frenato da Saturno, finalmente uscito dal vostro segno. Tutto quello che potevate fare l’avete fatto, anche nelle situazioni più stressanti. Nel 2018 ritroverete la fiducia negli altri e soprattutto in voi stessi. Vi concederete il meritato riposo e la voglia di sognare. Basta anche a diete e privazioni, ancor più da novembre, quando Giove entrerà nel vostro segno, riportando tutto il piacere di vivere, e di mangiare.



Ingrediente consigliato: Spezie



Piatto consigliato: Chicken tikka Masala



Capricorno



L’anno comincia nel migliore dei modi, tanto che voi, con il vostro pessimismo, stenterete ancora a crederci. Darete il meglio di voi stessi e non sentirete fatica, esattamente cosa si prova quando ci sono forti ambizioni e ottime opportunità. Tutto questo benessere, non vi distrarrà dal mangiare bene, anzi. Sarete un po’ più esigenti e attenti alle proposte di ogni menu. Ricercherete la qualità e non la quantità, semplicemente perché sentite di meritarvi il meglio e non vi accontenterete, a costo di rinunciare.



Ingrediente: Tartufo



Piatto consigliato: Petto d’anatra al miele e aceto balsamico



Acquario



La vostra tendenza alla mediazione potrebbe subire uno scossone: la parola chiave del vostro 2018 sarà “Provocazione”. Tutto e tutti vi sembreranno banali e poco capaci di comprendere quelli che considerate dei temi fondamentali e di cui voi sentite l’urgenza e la gravità. Sull’alimentazione e sulle scelte quotidiane, prenderete una posizione insolita, anche rispetto al vostro passato, perseguendo dei nuovi ideali. A novembre con il passaggio positivo di Giove in Sagittario, ritroverete una certa serenità, oppure semplicemente e abbastanza probabile, avrete convinto tutti.



Ingrediente consigliato: Farina di Canapa



Piatto consigliato: Tortino al farro e lenticchie



Pesci



Nonostante il transito di Nettuno nel vostro segno, che amplifica la vostra creatività, il cielo del vostro 2018 si tinge di un’incredibile concretezza. Ispirati e allo stesso tempo pragmatici, sarete capaci di prendere direzioni ambite e mai percorse. Novità anche nei vostri gusti: rimarrete legati ai vostri ingredienti preferiti ma ricercherete la creatività negli abbinamenti di ogni proposta con l’intenzione serissima di trovare le migliori. Attenzione al peso, soprattutto verso la fine dell’anno, quando forse, deciderete di salire sulla bilancia e deciderete di moderarvi.



Ingrediente consigliato: Baccalà



Piatto consigliato: Mousse al cioccolato e avocado