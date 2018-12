Oroscopo 2019: come sarà il nuovo anno? Da Matteo Salvini a... Le previsioni

Oroscopo 2019: ecco come sarà il nuovo anno, tra politica, economia e costume

Di Maria Carla Rota

“Il 2019 non sarà una passeggiata. L’inizio sarà tranquillo, ma tra fine aprile e fine giugno si creerà una situazione conflittuale tra pianeti che avrà ripercussioni sulla vita di tutti perché ognuno di noi, attraverso le relazioni interpersonali, ha rapporti con tutti i segni dello zodiaco”.

Questa la previsione per il 2019 di Grazia Mirti, studiosa di Astrologia e laureata in Economia e Commercio all'Università di Torino, intervistata da Affaritaliani.it. E' tra le massime esperte di astrologia economico-finanziaria e ogni anno c'è molta attesa per il suo Documento Finanziario Previsionale, che sarà presentato domenica 20 gennaio allo Starhotel Anderson di Milano (www.investirecongliastri.com; info: astrologiacongraziamirti@gmail.com).

Quali movimenti astrali caratterizzeranno il 2019?

“L’anno sarà decisamente vivace, ricco di novità e cambiamenti. A portarli sarà innanzitutto Plutone: da tempo in Capricorno, nel corso del 2019 si avvicinerà gradualmente a Saturno, che raggiungerà a inizio 2020. Nettuno, tra l’altro segno simbolo della politica, è in Pesci dal 2012, cosa che non avveniva dal 1861. Urano dal 6 marzo 2019 entrerà definitivamente in Toro e sarà un evento epocale: ci rimarrà sette anni, portando effetti vivaci e imprevedibili. Prepariamoci ai cambiamenti! Giove è in Sagittario, segno in cui è entrato l'8 novembre: una posizione felice, che aiuterà i rapporti internazionali e la religione. Per coincidenza, anche Papa Francesco è Sagittario.

Marte è il direttore d'orchestra dello zodiaco: quali saranno i suoi spostamenti?

“A inizio 2019 entrerà in Ariete e a metà febbraio si sposterà in Toro. Da aprile Marte in Gemelli confliggerà con Giove in Sagittario, creando tensioni in settori come la legalità e i rapporti internazionali. Da metà maggio passerà in Cancro e contrasterà con Saturno e Plutone in Capricorno: fino a fine giugno meglio essere prudenti, consiglio che vale un po' per tutti. Per fortuna Marte in Vergine a fine estate porterà un ritorno all'ordine. Poi, dopo un passaggio in Bilancia tra ottobre e metà novembre, Marte arriverà in Scorpione a fine anno: si prevedono difficoltà per borse e pensioni.

Come sarà il 2019 dal punto di vista economico-finanziario?

“La situazione non sarà rosea. Meglio non rischiare troppo e puntare sui beni rifugio. Il Toro è il segno delle tre borse principali: New York, Tokyo e Londra. La presenza di Urano nel segno produrrà sicuramente degli effetti. Basti pensare che l'ultima volta che è successo è stato tra il 1935 e il 1942: non fu certamente un periodo euforico. Bisogna poi considerare anche il ruolo di Marte, che a febbraio e marzo sarà in Toro, mentre verso fine anno sarò opposto al segno. In generale nel 2019 meglio non lanciarsi in speculazioni e investire su obbligazioni sicure e beni rifugio, come sulle sterline in oro fior di conio”.

Come queste combinazioni astrali si rifletteranno sulla politica italiana?

“Salvini è un Pesci: sarà favorito dai bei supporti astrali nella prima parte dell’anno, quindi avrà buone prospettive per le elezioni europee. Poi ci sarà la Luna Nera/Lilith a metterlo in difficoltà. Attenzione però: Salvini come Di Maio, che è Cancro, ha una scarsa sensibilità finanziaria, pur avendo i due leader configurazioni astrali differenti: stiano attenti al “portafoglio”. Conte è Leone, così come Toninelli e Mattarella, mentre Tria è Bilancia con tre pianeti in Leone: negli ultimi mesi del 2019 saranno tutti avversati dalla luna nera, che causerà qualche gaffe e possibili problemi. Anche Di Battista è un Leone: non rientra dal Messico in una fase brillante. Fico è invece Bilancia: inizia male l'anno, a causa di Marte in Ariete, che è il segno opposto. Già adesso non è molto sereno, come si vede dalle vicende politiche. Giorgetti, invece, è un Sagittario: avrà Giove favorevole nei primi mesi dell'anno e così riuscirà a imporre alcuni dei suoi punti di vista”.

Possiamo fare anche l’oroscopo del governo Conte?

“Considerando che il governo Conte è nato a giugno, è un Gemelli con brutti pianeti in Capricorno. Inizio d’anno, maggio e giugno saranno difficili, potrebbero esserci rischi”.

Passiamo all’opposizione.

“Berlusconi avrà qualche piccola soddisfazione perché Giove passa sul suo Giove di nascita: elui è Bilancia con ascendente Bilancia, è un leader al capolinea della sua carriera. Martina è Vergine: situazione incerta. Nicola Zingaretti è Bilancia: non comincia bene l’anno”.

E per quanto riguarda invece lo scacchiere mondiale?

“Macron è un Sagittario: è possibile che non porti alla fine il mandato, e comunque soffrirà parecchio nel 2019. Un’evoluzione che si poteva prevedere già in base alle congiunzioni astrali al momento della sua elezione. La situazione in Francia si farà complessa a fine estate. Merkel è Cancro: nemmeno lei è molto favorita, farà fatica soprattutto tra maggio e giugno. Putin è Bilancia: sarà di nuovo in difficoltà a inizio anno e verso fine estate. Trump, Gemelli, potrebbe subire incriminazioni, però l'economia degli Stati Uniti tira, ciò che lo avvantaggia. Anche lui avrà difficoltà a inizio anno, poi tra aprile e maggio, e di nuovo a fine 2019”.

Un ultimo sguardo al costume e alla società. Come sarà il 2019 di Meghan Markle e Kate Middleton?

“Meghan Markle inizia male l’anno: mette insidiosamente la Luna Nera sulla Decima Casa di Harry. Lei è Leone, vuole essere la ‘number one’. Potrebbe compromettere i rapporti del marito con il fratello e il resto della famiglia reale. William ha invece una bellissima Venere in Toro. Ma quando Urano arriverà sulla sua Venere…tra un paio d’anni potrebbe risvegliare il suo carattere passionale, molto diverso da quello della moglie Kate. Lui somiglia alla madre Diana, ha la sua stessa posizione di Venere”.