Oroscopo 2019: le previsioni segno per segno dell'astrologa Grazia Mirti

Oroscopo 2019: ecco come sarà il nuovo anno segno per segno

Ecco la previsione per il 2019 di Grazia Mirti, studiosa di Astrologia e laureata in Economia e Commercio all'Università di Torino, intervistata da Affaritaliani.it. E' tra le massime esperte di astrologia economico-finanziaria e ogni anno c'è molta attesa per il suo Documento Finanziario Previsionale, che sarà presentato domenica 20 gennaio allo Starhotel Anderson di Milano (www.investirecongliastri.com; info: astrologiacongraziamirti@gmail.com).

IL 2019 IN BASE AL SEGNO ZODIACALE

ARIETE. Si inizia alla grande e si continua bene grazie a Giove. Il consiglio: fare le cose importanti nei primi sei mesi dell’anno, poi sarà meglio tirare i remi in barca tra autunno e fine anno. Non a caso ogni segno zodiacale sta meglio nella sua stagione di nascita.

TORO. Un anno di novità: non essere statici e prepararsi ai cambiamenti, che riguardino cose, situazioni o persone. Li porterà l’arrivo di Urano soprattutto ai nati in aprile: effetti speciali tra febbraio e marzo, poi di nuovo in estate. Saturno e Plutone saranno pianeti di supporto.

GEMELLI. Il 2019 potrebbe portare un nuovo legame. Momenti di energia saranno l’inizio dell’anno e la primavera tra aprile e maggio. Rilancio autunnale tra ottobre e novembre. In estate potrebbero nascere nuove amicizie significative.

CANCRO. Meglio essere guardinghi. Ma è anche un segno intuitivo e che si sa muovere bene, saprà cavarsela per ottenere risultati già a inizio anno. Fine 2019 brillante. La presenza di Saturno e Plutone in Capricorno, segno opposto, invita comunque alla prudenza.

LEONE. Dopo un 2018 difficile, il 2019 inizia in modo brillante. Poi ci vorrà cautela fino a metà maggio a causa di Lilith Luna Nera opposta dall’Acquario . L’autunno tra ottobre e novembre offrirà una fase molto favorevole, da sfruttare al meglio.

VERGINE. Dopo una fine 2018 faticosa, si riprende da febbraio-marzo. Attenzione alle amicizie in primavera, mentre giugno offrirà un momento costruttivo. Non strafare tra luglio e agosto, meglio godersi le vacanze a settembre. Fine anno positiva.

BILANCIA. Un anno in cui è meglio non essere precipitosi. Rimanere in attesa tra aprile e maggio, poi di nuovo tra luglio e agosto. Momento top, invece, tra ottobre e novembre. In attesa di configurazioni incoraggianti a partire dal 2020, con Saturno amico.

SCORPIONE. Buon inizio. Poi frenata tra febbraio e marzo e tra fine maggio e giugno: meglio stare calmi. Il 2019 finirà con Marte nel segno: si aspettano eventi ed effetti speciali. Urano potrebbe determinare colpi di scena per i nati intorno al 23 ottobre e giorni vicini,.

SAGITTARIO. Il passaggio di Giove porta bene. Può aprire nuove opportunità nel lavoro e nell’amore. Sarà un anno di soluzione dei problemi, a condizione di predisporre le mosse in gennaio e febbraio, e più tardi tra luglio e agosto e in autunno.

CAPRICORNO. Col 2019 si concluderà finalmente la cavalcata di Saturno nel segno. La pazienza sarà premiata mano a mano che si andrà avanti nel corso dell’anno: col tempo si raccoglierà molto di quel si è seminato. L’arte della pazienza è una grande virtù del segno!

ACQUARIO. L’anno nuovo comincia bene, rallenta tra febbraio e marzo, meglio aprile e maggio. L’estate sarà difficile, non essendo la stagione preferita dal segno, poi andrà meglio tra ottobre e novembre. Giocare la partita in difesa è l’ideale.

PESCI. L’inizio 2019 sarà il momento giusto per darsi da fare, come la fine anno, l’estate chiede invece prudenza, specie da fine agosto. Si finisce bene grazie allo slancio energetico di Marte. Attenzione a tenere i piedi per terra, Nettuno appare un po’ ingannatore….