Oroscopo food, il cibo ideale per conquistare tutti i segni dello zodiaco

Il cibo ideale per conquistare tutti i segni dello zodiaco: l’oroscopo food di Deliveroo per il 2020

Segno per segno, cosa mettere nel piatto per l’anno nuovo per prendere per la gola e conquistare tutti e 12 i segni dello zodiaco secondo Deliveroo.

Il 2019 si sta per concludere e per celebrare l’arrivo del nuovo anno, Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di gustare comodamente a domicilio i piatti dei propri ristoranti preferiti, in collaborazione con Paola Sucato, food influencer e da sempre appassionata di astrologia, ha interrogato gli astri per intercettare i piatti e le specialità ideali per prendere per la gola e conquistare a tavola tutti e 12 i segni dello zodiaco.

Segno per segno cosa ordinare per rendere il 2020 un anno indimenticabile.

Ariete

Nel 2020 Plutone, Saturno e Giove in Capricorno vi metteranno sull’attenti: chiederanno ancora molto rigore, lungimiranza e impegno, e voi su certe questioni, soprattutto personali, proprio non ve ne farete una ragione, ma andrete comunque avanti, con la giusta determinazione, facendovi carico di ogni cosa.

Sarete pronti alla polemica quando non vedrete correttezza da parte degli altri, ma altrettanto pronti a ridere, quando vi accorgerete che i primi a pagarne le spese saranno quelli che non hanno ascoltato i vostri consigli. Approfitterete delle vacanze estive per sfogarvi, poi a settembre rimetterete tutto a posto.

A tavola puntate su: a tutto crudo! Tartare e crudi in tutte le sue forme.

Toro

Urano in transito nel vostro segno porterà cambiamenti e opportunità, anche in modo repentino e inaspettato. Anche i più abitudinari di voi, sapranno apprezzarlo, grazie ai favori di ben altri quattro pianeti (Plutone, Saturno e Giove in Capricorno e Nettuno in Pesci) che vi chiederanno di guardare al futuro con spirito innovativo e ottimismo.

Avrete tutti gli strumenti in mano per raggiungere qualsiasi obiettivo vi poniate, ma sarà bene accettare anche quelli proposti da altri, cosa che a volte fate fatica ad accettare.

È l’anno giusto per capire se vi piace la vostra vita o se desiderate cambiarla: nel secondo caso, fatelo subito!

A tavola puntate su: esercitatevi a condividere, scegliete sushi, Poké, ma anche polenta e , pizza.

Gemelli

Nettuno nel segno dei Pesci alimenterà ancora, e per tutto l’anno la vostra inquietudine. Attraverserete una fase di trasformazione e di elaborazione che solo nella seconda parte dell’anno potrà svilupparsi e tradursi in scelte importanti e azioni determinanti, per il vostro futuro, grazie al transito di Marte in Leone e Venere in Bilancia.

Non crogiolatevi, non aspettate tempo, Innamoratevi di chi saprà comprendere i vostri desideri più profondi, ancor prima di voi stessi. Se seguirete il vostro istinto, accettando inviti e proposte, sarà una fantastica avventura ogni volta e capirete meglio che strade intraprendere per il vostro futuro.

A tavola puntate su: cibi etnici ma mi raccomando di alto livello, ravioli al vapore, pad-thai.

Cancro

Nettuno, alleato dal segno dei Pesci, è il vostro vero sostenitore di quest’anno, dato l’assedio dei pianeti in transito all’opposizione (Capricorno). Sarete costretti a maggiore consapevolezza delle vostre azioni e delle vostre scelte, di cui dovrete prendervi totale responsabilità, ma avrete dalla vostra un’immensa capacità creativa e saprete usare qualsiasi via di fuga per togliervi da ogni impiccio.

La prima decade, grazie al transito di Urano in Toro accenderà una difesa adeguata: sarà ribelle e idealista come mai, pronta a preservare il proprio bene e il bene comune con ogni mezzo, con metodi quasi rivoluzionari, e per poi ritrovarsi nel pieno di grandi e belle novità.

A tavola puntate su: proteine animali ma possibilmente pesce: salmone selvaggio, pesci alla griglia

Leone

Il transito di Urano in Toro scardinerà le vostre solide certezze, ma rimettervi in discussione, potrebbe farvi un gran bene. Avvenimenti imprevisti e cambiamenti di programma repentini riaccenderanno la passione, soprattutto dall’estate in poi, grazie al passaggio di Marte in Ariete. Ricostruire e seminare là dove le cose sono crollate, per costruire un futuro migliore o semplicemente più solido. Sarà inutile usare le vostre energie per “mantenere” o sottovalutare i segnali: meglio sfruttarle guardando al futuro e non al presente, per sentirvi vivi, giovani (qualsiasi età voi abbiate) e partecipi.

A tavola puntate su: trattatarvi bene, va bene anche la pizza purchè Gourmet

Vergine

Plutone, Saturno e Giove in transito nel Capricorno alimenteranno la vostra parte razionale, ai quali si aggiungerà l’effetto di Urano nel segno favorevole del Toro che spingerà sulla progettazione e sull’azione immediata. Pronti a partire, a costruire, a prendervi sempre maggiori responsabilità, come se fossero fardelli leggeri. La vera e nuova differenza sarà che lo farete prima di tutto per voi stessi e non per chi amate, con un’ambizione incredibile, di cui poi ovviamente, potranno godere tutti.

Nettuno all’opposizione, nel segno dei Pesci, sarà l’unico pianeta che vi farà fermare ogni tanto e che vi farà volgere lo sguardo a un mondo più intimo, magari per chiedervi se sarete davvero felici.

A tavola puntate su: energia a portata di mano cioccolato, dolci, torte, cup cake, per superare i momenti di fatica

Bilancia

I pianeti in transito in Capricorno v’inviteranno prepotentemente ad affrontare delle scelte che molto probabilmente avreste voluto evitare e che probabilmente, state evitando con cura da un po’ di tempo.

Avrete tutto chiaro, quindi non ci saranno scuse tangibili, ma una parte di voi vorrà ancora resistere. Dall’estate in poi il ritmo incalzante di Marte in Ariete, per fortuna diluito a tratti dall’effetto benefico di Venere in transito nel vostro segno vi metterà nelle giuste condizioni. Eh sì, farete le scelte giuste, non preoccupatevi, farete anche a meno di alcune cose, ma l’eleganza non si dice che sia proprio questo?

A tavola puntate su: risotti nelle forme più classiche, tipo funghi, zucca o zafferano

Scorpione

L’opposizione di Urano nel segno del Toro è l’unico transito che renderà i prossimi mesi un po’ più imprevedibili, rispetto alla vostra pianificazione di tutto rispetto. Motivati e forti dei transiti dei pianeti in Capricorno e ispirati da Nettuno in Pesci, saprete che la vostra visione, seppur originale e in contro tendenza, sarà quella giusta. Userete qualsiasi mezzo per raggiungere gli obiettivi, dalla diplomazia al confronto diretto, a volte rischiando “morti e feriti” ma non vi fermerete, perché saprete che il tempo giusto è questo e non si può perderlo aspettando inutilmente.

A tavola puntate su: abbandonate i freni, a voi tutti tipi di fast food, su tutti, ricchi hamburger

Sagittario

Nettuno ancora in transito nel segno dei Pesci, vi accompagnerà per tutto il 2020: passerete dalla voglia di sognare ad occhi aperti al più totale disincanto. Partirete per una meta o un progetto, per poi provare nostalgia e desiderio di recuperare quel che avete lasciato alla vostra partenza. Vivrete opportunità ed esperienze interessanti dal sicuro arricchimento, ma non saranno mai abbastanza, almeno fino all’estate, quando con Marte in Ariete per diversi mesi, vi spingerete un po’ oltre, con una certa voglia di rischiare, per capire quel che si prova.

Non saranno solo chilometri superati, ma una vera esplorazione interiore.

A tavola puntate su: tutto ciò che è fermentato dall’etnico o al nord europa..

Capricorno

Con ben tre pianeti in transito nel vostro segno, Nettuno favorevole dal segno dei Pesci e Urano ben posizionato nel segno del Toro, potete decisamente considerarvi il segno più favorito dello zodiaco nel 2020. Il lavoro e l’impegno degli anni precedenti potrà dare i sui frutti, ma sia chiaro che nessuno li raccoglierà al posto vostro. Lavoro, impegno, costanza, ma anche una bellissima capacità di chiedere e convincere gli altri saranno le chiavi del successo.

Saprete essere sempre più autorevoli e meno autoritari, capaci di tirare fuori il meglio dalle persone che vi circondano, sia sul piano personale che lavorativo.

A tavola puntate su: prima la tradizione italiana! a voi i gran di classici, come tagliolini al tartufo, tagliatelle al ragù

Acquario

Urano governatore del vostro segno, transiterà in Toro e tenderà a rallentarvi e ad appesantirvi un po’. Fino all’estate fronteggerete il tutto con una certa filosofia, e sopportando il fastidio di non sentirvi pienamente liberi nelle vostre azioni, ma quando dall’estate e fino all’autunno Marte sarà in posizione favorevole dal segno dell’Ariete, reagirete con una certa intraprendenza. Romperete le righe e forse non rispetterete tutte le regole, ma con l’astuzia e l’appoggio di chi crede in voi, taglierete diversi traguardi.

Saturno, che si affaccerà nel vostro segno in primavera (poi si muoverà in moto retrogrado in Capricorno) vi aiuterà a trovare nuove strade e soluzioni geniali.

A tavola puntate su: a tutto veg! piatti vegan!

Pesci

Il lento transito di Nettuno nel vostro segno, continuerà a ispirarvi, ma saranno i ben tre pianeti in Capricorno, ad aiutarvi nel concretizzare progetti lavorativi, personali e sentimentali. Urano in Toro, anch’esso favorevole, vi darà un’ulteriore spinta all’azione: sarete stanchi ma felici, nel guardarvi intorno e veder fiorire ogni seme e ogni vostra idea.

Non perdete il ritmo, guardate bene negli occhi chi amate e procedete investendo totalmente sul vostro futuro che in modo quasi inatteso vi sorprenderà. È qui, è adesso e voi siete i protagonisti indiscussi.

A tavola puntate su: piatti di sostanza, proteici, ma attenzione alla digestione, meglio carni bianche e legumi.

