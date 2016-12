Oroscopo per single: i segni zodiacali più attivi nel cercare l'amore sul web

Single e Oroscopo: i segni zodiacali più attivi online per Meetic nel 2016. Gemelli re dei colpi di fulmine, Cancro campioni nell'attaccare bottone

Ad “attaccar bottone” sono sempre i Cancro seguiti dai Toro. Il primato dei colpi di fulmine “digitali”, le cosiddette sbandate, va invece ai Gemelli, che staccano nettamente i Leone. Fanalino di coda Pesci, Sagittario e Acquario: sono i più restii a iniziare una conversazione

Ogni settimana su Internet sbocciano almeno 300 nuove storie d’amore, con milioni e milioni di single italiani alla ricerca del partner ideale. Il picco, tra un brindisi e un pranzo luculliano, lo si registra sempre il primo giorno dell’anno, con migliaia di messaggi scambiati tra uomini e donne di ogni parte d’Italia. In attesa dei tanti astrologi con i loro celebri oroscopi in vista del 2017, quali sono i segni zodiacali più intraprendenti davanti alla tastiera o smartphone alla mano? A svelarlo è Meetic, il leader europeo dei servizi d’incontri, che ha realizzato un’analisi all’interno delle sue piattaforme desktop e mobile per scoprire quali sono i segni astrali più attivi e performanti “nell’abbordaggio digitale”.



In generale, nel dating online sono i Gemelli, grazie alle loro capacità comunicative, a farsi subito notare: sono loro i primi a invaghirsi e quindi a inviare le famose sbandate, ovvero i colpi di fulmine virtuali, e si piazzano terzi nella classifica dei più “chiacchieroni”, cioè quelli più predisposti nell’avviare una conversazione. Ma anche i nati sotto il segno del Cancro non stanno a guardare, conquistando il gradino più alto del podio tra i segni zodiacali più propensi nel tentare il primo approccio e attaccar bottone e portando a casa la medaglia di bronzo quando si tratta di sbandate e cotte digitali. Insomma, ogni segno zodiacale ha le sue caratteristiche e mezzi prediletti per cercare e interagire con potenziali partner. Di sicuro, visti i dati emersi dall’indagine, Meetic Italia è sotto il segno dei Gemelli, proprio come in Inghilterra, mentre in Francia domina il Toro e in Germania il Leone.



Nel Belpaese sono le donne nate sotto il segno del Cancro quelle più predisposte ad avviare uno scambio di messaggi, seguite da Ariete e Leone. Molto decisi i gusti delle “leonesse”, che tentano l’approccio scrivendo principalmente ai segni d’aria, a cominciare da Bilancia e Acquario. Tra gli uomini, invece, sono i Toro i più intraprendenti, seguiti dai Gemelli che, a loro volta, prediligono le donne della Vergine. I meno attivi sono gli uomini del Sagittario, mentre Scorpione e Bilancia sono i segni zodiacali che flirtano per la maggiore, tentandole tutte per far colpo e riuscire a organizzare il primo appuntamento. Analizzando i dati Meetic, salta subito all’occhio un’intensa corrispondenza d’amorosi sensi tra utenti appartenenti allo stesso segno zodiacale: gli opposti si attraggono solo in pochissimi casi, tra i quali spicca quello delle donne Cancro che approcciano molto volentieri uomini Capricorno.



I nati sotto il segno dei Gemelli, per definizione veloci e intuitivi, sono i maggiori fruitori della simpatica funzione definita sbandata: senza alcuna esitazione sono pronti ad attirare l’attenzione e dichiarare apertamente il loro interesse, soprattutto ai Cancro e agli Ariete. Quelli meno portati per la sbandata, trovandosi agli antipodi rispetto ai Gemelli nella volta celeste, sono gli uomini Sagittario. Al contrario, le donne del Leone sono quelle che la usano per la maggiore e la inviano con più frequenza agli uomini del loro stesso segno. A seguirle le native del Toro, anch’esse appassionate ai Leone. Sarà per via delle loro note doti in fatto di amore?



“Spesso la ricerca di un partner implica aspetti ludici e si associa alla divertente necessità di scoprire lati della personalità dell'altro per identificarne le eventuali affinità”, conferma la psicoterapeuta Monica Zentellini. “Il momento della ricerca è prevalentemente caratterizzato da una certa curiosità che trova soddisfazione proprio quando si consultano i profili degli eventuali candidati partner. Ed è proprio sul segno zodiacale che ci si sofferma, per cercare di capire con chi abbiamo a che fare. Anche i più incalliti anti oroscopo prima o poi una sbirciatina al segno zodiacale la dedicano. Alcuni fanno della costellazione a cui appartengono un motivo di vanto da esporre come specchietto per le allodole per mettere in evidenza ed esibire le qualità e i virtuosismi del segno di appartenenza”.



Mettendo a confronto la miriade di interazioni quotidiane tra gli utenti iscritti a Meetic, quando si tratta di relazioni partite da un uomo nei confronti di una donna, la medaglia d’oro se l’aggiudicano i Gemelli, seguiti dai Leone e Toro. Podio quasi simile se è la donna ad approcciare per prima: Gemelli e Leone conquistano nuovamente le prime due posizioni, mentre l’ultimo gradino va ai Cancro. Il discorso cambia, anche se di poco, quando si tratta di rapporti tra utenti dello stesso sesso: tra gli uomini sono i Capricorno a primeggiare, seguiti dagli onnipresenti Gemelli e dai Toro. Tre le donne, infine, il primo posto va alle nate Vergine, il secondo ancora ai Gemelli e il terzo alle donne Acquario.