Oroscopo 2018: le previsioni dei segni zodiacali per i viaggi

Il viaggio perfetto per ogni segno zodiacale: l'oroscopo 2018 di Skyscanner

Come da tradizione, in vista del nuovo anno il motore di ricerca viaggi globale Skyscanner.it si è divertito a interrogare le stelle per realizzare il proprio oroscopo di viaggio del 2018, suggerendo la meta ideale per ciascun segno zodiacale.

Dalla Spagna alla Cina, da Bali a New York, ecco segno per segno le mete suggerite da Skyscanner per il 2018: l'Oroscopo di viaggio 2018 di Skyscanner

Ariete - Tenerife

Il 2018 sarà un anno pieno di passione, di nuove scoperte, incontri misteriosi e colpi di fulmine travolgenti, magari scoccati all'ombra di una palma su un'isola bellissima dell'arcipelago delle Canarie. Voi dell'Ariete siete intraprendenti e sicuri in ogni occasione, saprete come affrontare anche tutte le prove di questo 2018 meraviglioso e potrete godervi i frutti di tanta costanza e lavoro a Tenerife! Le stelle prevedono per voi un cocktail ghiacciato di emozioni impetuose e occasioni da cogliere al volo!

Toro - Helsinki

Cari amici del Toro, sappiamo che siete affaticati e in cerca di stabilità su tutti i fronti. Il 2018 sarà un anno all'insegna della calma, della pace interiore e della riflessione, per superare sbalzi di umore e alti e bassi a livello lavorativo. Magari trovando ispirazione negli scenari innevati della Finlandia, nella magica e intima Regione dei Laghi finlandese o nella bellissima capitale Helsinki, tranquilla, accogliente, ma allo stesso tempo vibrante, creativa e ricca di stimoli.

Gemelli - Pechino

Dopo un 2017 in salita, il 2018 si prevede ricco di soddisfazioni. Conquisterete tutto quello che vi siete prefissati con grande determinazione negli anni scorsi, raggiungerete obiettivi incredibili e vi spingerete oltre i vostri limiti... così lontano, come non avevate immaginato. Magari fino in Cina! Le stelle hanno in serbo per voi un viaggio a lungo raggio per il 2018 e grandi traguardi da raggiungere. Una passeggiata sulla Grande Muraglia, o una selfie in Piazza Tienanmen, la più grande piazza del Mondo, potrebbero darvi l'idea di cosa vi aspetti. Preparatevi ad andare lontano!

Cancro - Zanzibar

Affaticati da ritmi pesanti, da un 2017 ricco di incarichi impegnativi, e in cerca di nuove energie per ricaricare le pile e affrontare un 2018 lavorativo dalle grandi soddisfazioni, vi lascerete tentare da un viaggio esotico, che prevedrà soste pigrissime sulla spiaggia, lunghe letture e nuotate in chiare, fresche e salate acque. Cambiamenti in vista sul lavoro, nuove posizioni e incarichi, e grandi sfide: le stelle prevedono per voi un viaggio a Zanzibar, dove rigenerarvi e ritrovare tutto il bello che tenete ben custodito dentro di voi e che più spesso dovreste tirar fuori. Il 2018 sarà un anno di grandi risultati, se metterete in campo tutta la vostra determinazione!

Leone - Marrakech

Un anno intenso per l'amore, ricco di passione e ritorni di fiamma... da vivere magari nel deserto marocchino e in una delle più affascinanti e intriganti città del mondo: Marrakech! Cari amici del Leone, voi riuscite bene in tutto e trovate sempre il modo per scamparla, anche se a volte peccate un po' di presunzione. Le sfide del 2018 non vi faranno paura e troverete sempre il tempo per godere dei frutti delle vostre fatiche nel migliore dei modi. Un viaggio a Marrakech non lo avevate messo in conto, ma l'idea comincerà a stuzzicarvi già dall'inizio dell'anno. Fidatevi delle stelle e lasciatevi conquistare dalla magia di una città favolosa.

Vergine - Bali

Il 2018 vi metterà alla prova e voi dovrete rispondere con tutte le vostre carte migliori. Evitate litigi di coppia e provate a superare senza polemiche e da veri strateghi incomprensioni sul lavoro e in famiglia. La pace di un'isola come Bali vi rimetterà in sesto e vi concederà quella calma interiore che solo i migliori sanno sfoderare al momento giusto. Potrete coniugare sessioni di Yoga ad Ubud, con passeggiate nelle risaie nel centro dell'isola e fare surf lungo la costa Ovest, per sfidare le onde dell'Oceano e cavalcare alla grande quelle della vita.

Bilancia - Porto

Tutti gli sforzi e i sacrifici sul lavoro di questi anni vi ripagheranno nel 2018 con grandissime soddisfazioni e promozioni. Arriveranno sorprese in ogni campo e ritroverete parte di quell'entusiasmo che di solito fate fatica a tirar fuori. Vi lascerete travolgere da tante cose nuove, sempre con un filo di malinconia. Le stelle vi portano in Portogallo, per farvi assaporare il meglio di un Paese che sa cosa sia la Saudade, ma che riserva anche moltissime sorpese, buon cibo, bel clima e tanta creatività.

Scorpione - New York

Presi da tantissimi impegni, spesso vi lasciate scappare le occasioni migliori, ma questo 2018 è pronto a regalarvi tante sorprese, se solo sarete capaci di riconoscerle e acciuffarle al volo. Avrete bisogno di stimoli e nuove energie, tanta ispirazione e audacia, per questo le stelle hanno previsto per voi un viaggio nella città più pazzesca del mondo: New York! Con voli diretti dall'Italia da 179 euro e un calendario infinito di eventi, mostre e concerti, la Grande Mela si conferma il regno della creatività e la città perfetta per voi. Il 2018 si prospetta florido, ricco di opportunità e successi. Fatevi influenzare dai ritmi e dalla contagiosa energia di New York per portare a casa un bottino di grandi novità!

Sagittario - Praga

Il 2018 sarà un anno delle conferma in campo affettivo, ma anche un anno in cui preparare la strada alle grandi svolte in campo lavorativo, che dovrebbero arrivare presto. Concedetevi un weekend a Praga con gli amici, per consolidare rapporti duraturi o per vivere un weekend meraviglioso con la vostra dolce metà, in una delle città europee più belle. Le stelle prevedono per voi un 2018 di viaggi a medio raggio, tante gite fuori porta e weekend culturali in Europa.

Capricorno - Mosca

Un 2018 di trionfi, traguardi raggiunti e successi sul lavoro, da festeggiare nel migliore dei modi, magari sulla Piazza Rossa di Mosca! Proprio così: le stelle vi portano in Russia. Dopo aver preparato la strada a tanti cambiamenti negli scorsi anni, aver accettato nuovi incarichi e aver fatto spazio nel cuore, nel 2018 sarete pronti ad innamorarvi di nuovo o a fare il grande passo verso l'altare, a cambiare lavoro o ad accettare una nuova, sorprendente, posizione lavorativa. Che altro aggiungere? Fate il biglietto per un anno di rivelazioni e successi, da celebrare alla grande!

Acquario - Amsterdam

Spiriti liberi e pieni di entusiasmo, le stelle prevedono per voi, amici dell'Acquario, un nuovo anno in cerca di autonomia e creatività. Il 2018 è l'anno perfetto per volare ad Amsterdam e farsi affascinare dall'energia contagiosa di una città vibrante come quella che sprigiona a ogni angolo la capitale olandese. Tante emozioni nel campo sentimentale, incontri intriganti e una rinnovata consapevolezza delle proprie capacità, per affrontare un anno lavorativo pieno di sfide e traguardi.

Pesci - Catania