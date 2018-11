Firenze, Palazzo Corsini si apre alla solidarietà. Torna il mercato di Natale

di Andrea Cianferoni

Torna la solidarietà a palazzo Corsini di Firenze con il tradizionale mercato natalizio, con ingresso gratuito da Lungarno Corsini n°8 a Firenze, giunto ormai alla sua 16a edizione. Nei tre giorni di apertura sarà possibile trovare originali proposte per Regali di Natale all’insegna della solidarietà: capi di abbigliamento e accessori per donna, uomo e bambino, libri, articoli di design e biancheria per la casa, gioielli e bijoux, fragranze per ambiente e profumi, oltre che cosmesi ed enogastronomia, e molto altro ancora. Gli espositori, attraverso la vendita dei loro prodotti, devolvono parte del ricavato a sostegno della nostra causa. Nel 2017 sono stati donati oltre 100 mila euro al servizio di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie. Sempre presenti nelle sale di Palazzo Corsini gli spazi “100% FILE”, ogni edizione ricchi di sfiziose novità: il Banco File, che offre prodotti donati da numerose aziende nostre sostenitrici; la Sala Vintage, con abiti e accessori, sia femminili che maschili, donati da privati; il Corner Enogastronomico, con produzioni di qualità donate da aziende del territorio; lo stand dedicato al Fuori Nataleperfile, che raccoglie i voucher donati da molti fra i migliori ristoranti fiorentini.

Durante il Mercato è sempre possibile trovare il Panettone per File e il Pandoro per File, realizzati da Corsini Biscotti e confezionati a mano dai volontari, nonché partecipare alla Lotteriaperfile, con estrazione la domenica pomeriggio. Tra un panettone e l’altro, tra un regalo e l’altro, è anche possibile rilassarsi e fare colazione, break e lunch presso il File Cafè, un punto ristoro allestito nel Ninfeo del Palazzo e gestito da Desinare. Il Mercato Nataleperfile, patrocinato dal Comune di Firenze e organizzato dal Comitato degli Eventi della Fondazione, è reso possibile solo grazie al supporto dei molti sostenitori – aziende e privati – e dei volontari che contribuiscono a vario titolo a rendere questa iniziativa così speciale. Negli stessi giorni di NataleperFile, si inaugura a Firenze il nuovo negozio di argenteria Brandimarte in via del Moro, a pochi metri da palazzo Corsini. Un brand storico, riacquistato all’asta esattamente due anni fa dalla giovane imprenditrice Bianca Guscelli e dal compagno Stefano Marchetti. Con l’inaugurazione ufficiale del 29 novembre, rinasce un simbolo dell’artigianato artistico per Firenze, nel quale sarà possibile trovare non solo gli oggetti classici dell’argenteria, ma vivere un percorso emozionale dedicato alla lavorazione artistica dell’argento, con macchinari e maxi schermi, per far capire ai visitatori quale e quanto sia elaborato sia il processo di lavorazione di un prodotto artigianale di qualità. A chiudere il weekend sarà l’Albero della Vita, creato dall’artista fiorentina Roberta Cipriani e realizzato grazie al supporto della storica Maison di alta gioielleria Fratelli Piccini. L’opera scultura, avente un’altezza di più di 3 metri, sarà inaugurata il prossimo 2 Dicembre alle ore 16.30 nel luogo sacro di San Miniato al Monte, anche conosciuto come la “Porta del Cielo”, alla presenza di Padre Bernardo, della Signora Elisa Tozzi Piccini e della stessa artista. L’Albero della Vita vuole rappresentare il nostro percorso sulla Terra. Un percorso che, alimentato dalle fiamme della nostra stessa esistenza, ci riconduce dalle radici terrene alla nostra vocazione celeste.