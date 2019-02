Pambianco Communication annuncia la collaborazione con Almini

Pambianco Communication, ufficio stampa specializzato nella comunicazione di brand lifestyle appartenente al Gruppo Pambianco , annuncia la nuova collaborazione con Almini, storica azienda calzaturiera di Vigevano fondata da Pietro Almini nel 1921 e oggi giunta alla quarta generazione guidata dalla famiglia Ruggero.

L'ESPERIENZA MADE IN ITALY

Almini vanta una profonda conoscenza del processo produttivo, controllando e gestendo una filiera 100% Made in Italy. L’azienda di Vigevano è unica nel suo genere per le sue calzature da uomo lavorate attraverso l’esclusivo Metodo Reverse (lavorazione al rovescio) confermandosi così un’eccellenza dell’artigianalità italiana. Nell’esclusiva boutique milanese, situata in via Bagutta, Almini offre inoltre un’esperienza di stile completa proponendo una serie di accessori tra cui cinture, piccola pelletteria e borse declinati in sofisticati materiali e colori unici.

LA NUOVA MISSION

Attraverso la collaborazione con Pambianco Communication l’azienda intende intraprendere una comunicazione istituzionale volta a presentare le proprie strategie, i progetti ed i valori che la contraddistinguono, promuovendo e valorizzando contemporaneamente la qualità ed i contenuti stilistici delle proprie creazioni.