Pambianco, premio "leQUOTABILI 2018": da Valentino a Furla a... La classifica

Pambianco – società di consulenza strategica che opera nei settori lifestyle – presenta la 13° edizione del premio “leQUOTABILI 2018”. L’analisi, condotta per la prima volta in partnership con Barclays, si pone l’obiettivo di individuare le società italiane dei settori Fashion, Beauty e Design che possiedono le caratteristiche economiche, finanziarie e di posizionamento, per essere quotate in Borsa in un orizzonte temporale di 3/5 anni.

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, Pambianco prende ogni anno in considerazione i bilanci di circa 500 aziende dei settori Moda, Beauty, Design e seleziona quelle che hanno registrato un fatturato superiore ai 50 milioni di euro nell’ultimo esercizio considerato.

Tali realtà, vengono poi ordinate in un ranking secondo il modello di valutazione della quotabilità sviluppato da Pambianco sulla base di 8 parametri, a ciascuno dei quali è attribuito un peso in % (totale 100%):

crescita % (2017-16-15): 18%

ebitda % medio (2017-16-15): 18%

notorietà del marchio: 16%

dimensione: 13%

export (%): 13%

retail diretto (%): 9%

indebitamento: 8%

fascia di mercato: 5%

David Pambianco, CEO di Pambianco Strategie di Impresa, commenta: “Siamo orgogliosi di poter presentare la 13° edizione di questa pubblicazione che, oggi, è divenuta un punto di riferimento importante per gli operatori dei settori analizzati. Sempre di più, infatti, aggiudicarsi il premio Pambianco leQuotabili significa per le imprese avere una certificazione della propria capacità di produrre valore.”

L’analisi per l’edizione 2018 ha selezionato 40 aziende del Fashion,10 aziende del Beauty, 20 aziende del Design/Casa e 10 del settore Design/Rivestimenti ed ha evidenziato come creatività, eccellenza, intuito e innovazione siano qualità fondamentali per le società del Made in Italy. I mercati azionari hanno dimostrato di credere fortemente nelle storie imprenditoriali italiane contraddistinte da una forte spinta alla crescita, all'internazionalizzazione e all'innovazione e sono in attesa di nuove opportunità di investimento.

Il podio 2018 del settore Fashion vede sul “gradino più alto” Valentino. Conquista il secondo posto Furla. Il terzetto di testa è completato da Sportswear Company (Stone Island).

Fenomeno interessante, registrato in questa 13° edizione de “leQuotabili” è l’ingresso di 9 nuove realtà. Queste le prime 3 per posizione di entrata nel fashion: Essemoda (Clayton) che entra in 22° posizione, Confezioni Peserico in 24° e Fashion Box (Replay) in 28°.

Tra le aziende del Beauty ai primi 3 posti risultano Alfa Parf, al primo posto, al secondo posto AGF 88 (Pettenon) e Sodalis (Tesori D’Oriente) che conquista la terza posizione in classifica.

Dichiara David Pambianco: “per questa 13° edizione de “leQuotabili”, abbiamo deciso per la prima volta di dedicare al settore beauty una classifica separata.”

Interessante l’ingresso di due nuove realtà direttamente in posizioni di alta classifica, come Martelli (Proraso, Marvis) in 4°posizione, e Manetti&Roberts in 10°.

Tra le aziende del Design/Casa ai primi 3 posti risultano Design Holding (Flos, B&B Italia, Paulsen, Arclinea..), sul gradino più alto del podio, Minotti al secondo posto e Poltrona Frau Group (Poltrona Frau, Cassina, Cappellini…) che conquista la terza posizione in classifica.

Anche nel settore Design/Casa sono entrate nuove realtà come IDB (Gervasoni, Meridiani, Groppi..) in 7°posizione, Rimadesio in 9° e Gessi in 17°.

Il podio del settore Design/Rivestimenti vede al primo posto Fin Twin (Florim, Cedit…), al secondo posto Iris Ceramica e Ceramiche Gresmalt conquista la terza posizione in classifica.

Nel 2017, il fatturato complessivo delle 80 aziende analizzate è stato pari a 24,6 mld di euro ed è cresciuto del 4,5% rispetto a quanto registrato dalle stesse aziende nel 2016.

L’Ebitda medio si è attestato a 16% crescendo di 0,5 punti rispetto all’anno precedente.

È inoltre interessante notare la concentrazione geografica che vede la Lombardia rappresentata da ben 26 aziende, l’Emilia Romagna da 25 e il Veneto da 9 aziende. Le prime tre regioni, dunque, rappresentano con 60 aziende su 80 ben il 75% delle aziende eccellenti.

RIEPILOGO

Premio Pambianco leQuotabili FASHION

Valentino 82,5 Furla 78,9 Sportswear Company (Stone Island) 77,1

Premio Pambianco leQuotabili BEAUTY

Alfa Parf 63,1 AGF 88 (Pettenon) 61,5 Sodalis (Tesori d’Oriente) 59,1

Premio Pambianco leQuotabili DESIGN/Casa

Design Holding (Flos, B&BItalia…) 78,0 Minotti 76,2 Poltrona Frau Group (Poltrona Frau, Cassina..) 68,2

Premio Pambianco leQuotabili DESIGN/Rivestimenti

Fin Twin (Florim, Cedit..) 74,8 Iris Ceramica 73,5 Ceramiche Gresmalt 69,5

Premio Pambianco leQuotabili CRESCITA % FATTURATO

Golden Goose 40% Sportswear Company (Stone Island) 38% Sodalis (Tesori d’Oriente) 35%

Premio Pambianco leQuotabili EBITDA %

Felofin (Kartell) 32% GGR (Gianvito Rossi) 31% Golden Goose 30%

Premio Pambianco leQuotabili divisione aziende per regione