Pamela Anderson contro Matteo Salvini via twitter: "Non è lui la soluzione"

La famosa bagnina di Baywatch, l'attrice statunitense Pamela Anderson, ha rivolto diverse critiche al Ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, tramite il suo profilo twitter.

Il primo tweet, mercoledì pomeriggio, comincia con un innocuo pensiero rivolto al nostro Paese, con alcuni chiari riferimenti alla situazione politica italiana: «L’Italia è un Paese meraviglioso, lo amo tanto, amo il cibo, la moda, la storia, l’arte, ma sono molto preoccupata dalle tendenze che mi ricordano gli anni ‘30». E' evidente il sottile riferimento al periodo fascista.

Ma l'attrice, dopo qualche minuto, ha scritto un ulteriore tweet dove ha continuato sottolineando: “Salvini ha recentemente affermato che ‘Macron è un problema per i francesi’, il che significa che ciò che sta accadendo attualmente in Francia, con le proteste gilet gialli, è qualcosa che riguarda solo i francesi. Questo è sbagliato”.

Alla fine la bagnina di Baywatch cerca anche di proporre una soluzione a questi scenari "drammatici": "La soluzione non è più Macron o più Salvini, che hanno bisogno l'uno dell'altro e si rafforzano a vicenda. La soluzione non può che essere un risveglio pan-europeo che attraversi i confini e le nazionalità, in grado di affrontare la profonda crisi economica, sociale ed ecologica dell'Europa oggi".

I tweet dell’attrice hanno subito fatto il giro del web e in tanti hanno commentato e condiviso suoi social network le sue affermazioni. Alcuni utenti, oltre a congratularsi per le sue parole, hanno anche suggerito alla Anderson di candidarsi per le primarie del Partito democratico o di unirsi all’Internazionale progressista.

Pamela Anderson contro Salvini: «Sono preoccupata per l’Italia». La risposta di Matteo Salvini: "Lei questo sabato a Roma non ci sara"

Il diretto interessato, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, non ha fatto attendere troppo una sua reazione alle parole rivolte. "Ahime', con dolore, da affezionato spettatore e fan di Baywatch, lei questo sabato a Roma non ci sara'. Prima gli italiani. Dalle parole ai fatti".

Cosi' il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su twitter dove posta la foto dell'attrice con costume rosso da baywatcher e salvagente, e lo slogan 'Lei non ci sara'' adottato dalla Lega per la manifestazione dell'8 dicembre in piazza del Popolo a Roma.