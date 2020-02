PanB sfida i fast food con i panini gourmet degli chef Mocho e Ronzoni

PanB lancia i panini d'autore degli chef Mocho e Mirko Ronzoni

Ospiti nel nuovo Panb di Corso Garibaldi a Milano, inaugurato a meta’ Dicembre 2019, gli Chef Mocho e Mirko Ronzoni si sono sfidati un una challenge creativa che li ha visti protagonisti nel flagship store milanese per la realizzazione del loro speciale Panbolla, davanti a giornalisti, influencers e addetti ai lavori pronti a “votare “ il miglior panino.

I due nuovi Panbolla entreranno ufficialmente nel prossimo menù di PanB dando un tocco ancora più gourmet alla proposta del nuovo fast-food d'autore.

Massimo Novati, in arte Mocho, chef divertente e irriverente, ama stuzzicare il suo pubblico attraverso i suoi video che spopolano su YouTube. Cultore e amante della cucina Americana, ha uno stile in controtendenza, in un mondo culinario dominato dalla ricerca della leggerezza. Propone piatti tipici americani rivisitati con il suo tocco deluxe.

Il giovane talento culinario e amante della cucina ricercata, Mirko Ronzoni, classe 1990, è il vincitore della seconda edizione di Hell’s Kitchen. In seguito, grazie a questa esperienza, diventa Executive Chef del Forte Village Resort di Carlo Cracco. È anche creatore di Aesthetic Kitchen e fautore di “Good Food Veg”, un format di cucina green.

Il Panbolla dello chef Mocho

Il PanMocho di Mocho è invece ripieno di hamburger e prosciutto cotto, scamorza affumicata, melanzane, datterini gialli, maionese e una golosa crema di peperoni.

Il Panbolla dello chef Mirko Ronzoni

Il PanRonz di Mirko Ronzoni è composto da PanB di farina semi integrale con segale, ripieno di salmone affumicato, guacamole di avocado, mango, rucola e sesamo nero.

PanB, quando il fast food diventa gourmet

Il pane e’ tutto: oltre 48 ore di lievitazione a temperatura controllata, un pizzico di lievito, elevate percentuali di acqua ed un mix di farine selezionate dalla semintegrale alla segale. Da sottolineare l’assenza di elementi chimici e acceleratori di processi, non naturali.

Ad un pane così speciale non possono che essere accostate solo materie prime DOP e IGP come il Prosciutto Gran Milano Riserva, Il fior di latte e la provola di Agerola, il tonno e le alici di Cetara, l’hamburger da 200 gr di Fassona o il salmone affumicato norvegese.

Panini d’autore, ultra light - cotti con vapore - in una campana di vetro. Un nuovo modo di pensare il fast food. PanB fa della tradizione, dell'originalità e della qualità i propri ingredienti d'eccezione in grado di donare leggerezza, equilibrio ai propri panini che diventano così un piacevole momento in cui trovare ristori senza