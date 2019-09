Pane e olio al volo: gusto, salute e tradizione all'aeroporto di Capodichino

Pane&olio al volo: la merenda della tradizione italiana decolla dall’aeroporto di Capodichino. Turismo e agroalimentare per la prima volta a braccetto per promuovere in occasione della giornata della merenda la sana alimentazione e l’alimento principe della Dieta mediterranea, l’olio extravergine di oliva. Un viaggio nel viaggio, tra gusto, salute e tradizione. Si può così sintetizzare l’iniziativa avviata dalla Gesac, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Napoli e da Assitol, l’associazione dell’industria olearia, in collaborazione con l’università Federico II. Lo scopo è far conoscere questo condimento a buona ragione considerato un vero e proprio alimento, succo naturale di un frutto non sottoposto a procedimenti chimici, ricco di antiossidanti e protettivo per molte patologie. L’olio è infatti considerato una difesa naturale nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, dell’arteriosclerosi e finanche di alcuni tipi di tumore. Non è per caso che la Lega per la lotta ai tumori abbia scelto il ramoscello di questo frutto come prodotto simbolo per la prevenzione contro la malattia. Così, da oggi, fino a venerdì 20 settembre presso un corner dedicato nella sala partenze dell’aeroporto, sarà possibile degustare pane fresco artigianale abbinato all'olio extra vergine d'oliva, alla presenza di rappresentanti dell'Associazione e dei nutrizionisti dell'Università di Napoli, che spiegheranno ai passeggeri-visitatori i benefici nutrizionali dei due alimenti, essenziali per l'equilibrio del nostro organismo. L’aeroporto, in questa chiave, ormai divenuto luogo di aggregazione e di intrattenimento, si trasforma in un vero e proprio hub di divulgazione della Dieta mediterranea, che proprio in Campania è stato scoperta e valorizzata negli anni ’60.

“E’ un’iniziativa che sposa un duplice obiettivo: una sana e gustosa merenda arricchisce l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri ed educa ad una sana e corretta alimentazione”, ha affermato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.

Perché proprio pane e olio? “Perché riassume in maniera perfetta la Dieta mediterranea, il modello alimentare che il mondo ci invidia”, ha spiegato Anna Cane, presidente del Gruppo olio d’oliva di Assotol. “A nostro avviso, la merenda all’italiana è la migliore ambasciatrice della nostra grande ricchezza agroalimentare e, al tempo stesso, della nostra cultura. Pane e olio al volo, insomma, significa offrire al turista un “viaggio nel viaggio”, a testimonianza di quanto di buono e sano è prodotto dalle aziende italiane. A maggior ragione, la scelta di un aeroporto ad altissimo flusso turistico come quello di Napoli è apparsa quasi obbligata, per poter lasciare ai visitatori del nostro Paese un gustoso e sano ricordo della nostra Italia”.

Del resto, la merenda all’italiana mette d’accordo tutti, senza differenza di età, provenienza e livello culturale. “Abbiamo presentato questa magnifica accoppiata ovunque- ha sottolineato Palmino Poli, presidente di Aibi- incontrando l’apprezzamento dei consumatori da Nord a Sud, che la riscoprono, quasi fosse la prima volta che la assaggiano. Ma pane e olio è alla portata di tutti e, anche per questa ragione, unisce l’Italia. Semplice da preparare, si adatta a ogni tipo dieta e a tutte le tasche e, cosa da non trascurare, è a impatto zero: si mangia tutto e, manco a dirlo, non restano nemmeno le briciole”.

Il “matrimonio” tra pane fresco artigianale e olio extra vergine d’oliva non è solo un’accoppiata di gusto e cultura gastronomica, ma anche uno spuntino salutare. Lo spiega bene l’opuscolo informativo, in italiano ed in inglese, “Pane&Olio - la merenda della tradizione”, distribuito presso il corner e la cui supervisione scientifica è stata curata da Gabriele Riccardi, presidente del corso di Laurea magistrale in Scienze della Nutrizione. In particolare, il libretto approfondisce il valore nutrizionale dei due alimenti ed il loro apporto al nostro benessere.