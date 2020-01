Panini presenta “Calciatori 2019-2020”, la collezione più ricca della storia

“La cinquantanovesima edizione della collezione ufficiale sul calcio italiano è la collezione più ricca della storia”, lo ha detto ad Affaritaliani.it Antonio Allegra, Direttore Mercato Italia Panini.

È uscita in edicola “Calciatori 2019-2020”, la 59a edizione della collezione ufficiale di figurine Panini su tutto il calcio italiano. La raccolta si compone di 832 figurine (di cui 155 speciali foil, rainbow, ibride e embossed), da raccogliere in un fantastico album di grande formato da 128 pagine. La copertina è caratterizzata da un’immagine di forte impatto come il calcio ad un pallone verso la rete.

Tante le novità della raccolta, a partire dalle figurine in un formato esclusivo, degli allenatori delle squadre di A e B, passando per i calciatori del Sogno Azzurro, i Top Performer, il Top 11 maschile e femminile della scorsa stagione e tanto altro.

La raccolta è stata presentata stamani a Milano, alla presenza dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, del presidente della Lega B, Mauro Balata, dei presidenti della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, e dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, e del direttore Mercato Italia di Panini, Antonio Allegra.

“La cinquantanovesima edizione della collezione ufficiale sul calcio italiano è la collezione più ricca della storia – ha detto ad Affaritaliani.it Antonio Allegra, Direttore Mercato Italia Panini. “La collezione è composta da 832 figurine e 1141 immagini diverse di figurine di grande formato, con la conferma delle sezioni tradizionali (serie A e serie B), il ritorno della serie C, la serie A femminile (ormai da diversi anni parte integrante della collezione) e con le due novità di quest’anno: la sezione dedicata agli allenatori di serie A e serie B, le figurine dedicate ai giocatori della nazionale in vista degli Europei 2020 e i Top 11 maschile e Top 11 femminile”.

“Il motto che abbiamo in Panini è “innovare nella tradizione”, ha continuato Allegra. Non possiamo tradire la nostra lunga storia e i collezionisti che ci seguono da decenni, allo stesso tempo ogni anno dobbiamo proporre qualcosa di nuovo. Il pubblico si è molto allargato: oggi il target è ampio, composto da ragazzini ma anche da adulti. Le figurine sono diventate una piattaforma di scambio generazionale”.



VIDEO - Antonio Allegra, Panini: "Ecco la collezione Panini più ricca di sempre"

Panini: “Calciatori 2019-2020”, l’album si apre con una pagina dedicata ai “simboli” della Serie A TIM.

L’album “Calciatori 2019-2020” si apre con una pagina dedicata ai “simboli” della Serie A TIM, con figurine di logo e trofei, oltre alle immagini dei palloni ufficiali delle 3 serie principali.

Segue la sezione dedicata alle squadre della Serie A TIM. A ciascuno dei 20 club sono dedicate quattro pagine: nella prima doppia pagina, trovano spazio le figurine di Scudetto e di 22 calciatori protagonisti del torneo, oltre a dati e immagine dello stadio (stampati sull’album); nella seconda doppia pagina, invece, vi sono le figurine della squadra schierata, della prima maglia (mentre le altre sono stampate sull’album), del bus ufficiale e di due top player, oltre a Squadra Primavera (stampata sull’album), numerose informazioni compresi gli statini dei giocatori e le curiosità storiche della sezione “Calciatoripedia”,quest’anno sui 90 anni della Serie A.

La sezione sulla Serie B BKT prevede invece una pagina dedicata ad ognuna delle 20 squadre con 18 calciatori (3 giocatori per ogni figurina), la figurina della squadra schierata e dello Scudetto, oltre a schede sulla società, agli altri giocatori in rosa e anche qui alla sezione storica “Calciatoripedia”.

Seguono le pagine dedicate alla Serie C con le figurine degli Scudetti delle 60 squadre dei 3 gironi e le immagini di tutti i team (stampate sull’album) e alla Serie D (con i loghi stampati delle squadre dei 9 gironi).

Panini: “Calciatori 2019-2020”, ecco le sezioni speciali dell’album

Tantissime le sezioni speciali della collezione “Calciatori 2019-2020”. Tre pagine sono dedicate alla Serie A Femminile, con le figurine delle rose delle 12 squadre del torneo, oltre ad una serie di informazioni sulle società e alle immagini (stampate sull’album) delle capitane.

Altre due pagine ospitano invece la sezione speciale I Mister, con le figurine dei 20 allenatori della Serie A TIM e dei 20 allenatori della Serie B (2 mister per ogni figurina), ritratti in action durante le partite.

Un’altra sezione di due pagine è dedicata al Sogno Azzurro, con le figurine di 30 calciatori della Nazionale (3 giocatori per ogni figurina) in vista di UEFA Euro 2020. Segue la sezione Top Performers, con le figurine di 20 calciatori della Serie A TIM selezionati sulla base dell’innovativo indice CPI (Calciatori Player Index), calcolato da Panini Digital basandosi su performance, valori di mercato e valutazione di esperti di diversi settori.

Altra nuova sezione è quella dedicata ai Top 11 AIC: in due pagine vengono celebrati gli 11 giocatori più votati dagli stessi colleghi per la stagione 2018-19 e, novità di questa edizione, anche le 11 top del calcio femminile (3 giocatori per ogni figurina).

Panini, nella 59a edizione confermata la sezione Film del Campionato e la sezione Calciomercato – L’Originale.

Nella collezione è confermata la sezione Film del Campionato che, con la collaborazione de “La Gazzetta dello Sport”, racconta i principali eventi relativi alla stagione; all’interno delle bustine sono già inserite le prime 5 figurine con momenti e protagonisti importanti. Altre 18 figurine verranno distribuite gratuitamente in edicola in abbinata a “La Gazzetta dello Sport” e “SportWeek”; le ultime 5 figurine saranno inviate gratuitamente da Panini a coloro che avranno effettuato un ordine di figurine mancanti di questa raccolta.

Confermata anche la sezione Calciomercato – L’Originale, in collaborazione con il noto programma di Sky Sport, dove su due doppie pagine troveranno spazio le figurine di 48 protagonisti della sessione di mercato invernale – a partire dal colpo di mercato Ibrahimovic – oltre a giocatori messisi in luce nella prima parte del Campionato e non inseriti nelle rispettive rose.

La collezione “Calciatori 2019-2020” è accompagnata dal grande concorso a premi “CalcioRegali 2020”.

In ogni bustina in commercio è presente un coupon con un codice univoco da inserire nel sito web Calcioregali.it o nella app “Calcioregali”: in palio tantissimi premi tra cui maglie originali della Serie A TIM, palloni ufficiali Serie A TIM, Almanacchi del Calcio Panini 2020, borse sport, teli e smartwatch Panini Fit 360, oltre a super-premi come i Kit Divise completi per squadre da 18 calciatori e Tv Led Full HD.

Prevista anche una grande estrazione finale con 5 coppie di biglietti per la Finale di Coppa Italia 2019-2020. Con lo stesso coupon si potranno anche vincere una o più bustine speciali Calciatori Gol! contenenti una card “Idol” e uno scudetto fuori raccolta dedicate ad ogni società di Serie A TIM. Confermata anche l’iniziativa speciale con Intesa Sanpaolo, che tanto successo ha riscosso gli scorsi anni: tutti coloro che entro il 30 aprile apriranno un “XME Conto UP!” per il proprio figlio riceveranno in regalo un album e una scatola da 100 bustine “Calciatori”.

Torna il Panini Tour Up! 2020 in collaborazione con Intesa Sanpaolo

Il lancio di “Calciatori 2019-2020” sarà supportato da un’importante campagna di comunicazione basata sulla rivisitazione fatta da Rocco Hunt della sua hit “Benvenuti in Italy”, interamente riscritta per la campagna Panini. Tutti i media saranno coinvolti: tv, radio, stampa e web con diverse attività multimediali collegate dall’hashtag #celocelomanca.

In programma anche il tradizionale grande evento itinerante, il Panini Tour Up! 2020 in collaborazione con Intesa Sanpaolo che, da fine febbraio ad aprile, toccherà oltre 30 location diverse, coinvolgendo anche alcune filiali del Gruppo in tutta Italia.