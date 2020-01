Paolo Pecora incontra il cinema, la collezione A/I con Sergio Ruggeri di Baby

Un clash di elementi contrastanti è parte integrante della nuova collezione di Paolo Pecora Milano. Le linee sono pulite, silhouette pratiche pensate per performare al meglio nella routine metropolitana. I tessuti sono sartoriali, classici, movimentati dai raffinati pattern monocromatici che riportano ad un’estetica urbana e minimalista, mentre le influenze athleisure spingono l’acceleratore verso un futuro tecnologico sempre più presente.

Comfort, è la parola d’ordine che continua a ridefinire il contemporary luxury proposto dal brand. Nuovi stili di vita sempre più flessibili, ispirati alla filosofia di Le Corbusier che pone la casa al centro della vita degli individui, spingono verso outfit più versatili che mixano con disinvoltura pezzi appartenenti ad un guardaroba formale, a quello casual e al workwear. L’indoor si mischia con l’outdoor e i moderni dispositivi sincronizzano tempo libero e working routine.

I tessuti sono tattili ed innovativi e si contrappongono a look sartoriali. Gli effetti trapuntati sono ispirati a moderni budoir, con look pyjamas multitasking perfetti per la casa e per il lavoro, leggeri e facili da indossare. Le morbide lane e le mischie evocano un’eleganza fluida e rilassata.

Anche i dettagli contribuiscono a creare la giusta distorsione grazie a zip, nastri termoadesivi e chiusure in velcro.

Tra i key piece: il blazer abbinato ai patchwork turtleneck, i pantaloni larghi e drappeggiati, gli oversize cropped chino dalle profonde pinces e quelli più hight tech, il quilted bomber e l’imbottito oversize. In collezione anche una vasta gamma di camicie abbinate ad un knitwear di alta gamma in mohair e alpaca, lavorato in modo artigianale a trecce, coste e tagliato a vivo. Lo scollo a V e la rivisitazione del classico cardigan ridefiniscono le vestibilità della maglieria.

La palette cromatica è una fusione di tradizione e modernità, pietra, beige, nero e blu navy, ingentiliti dai toni pastello.

L’attore e cantante romano Sergio Ruggeri, classe 1994, recentemente entrato nel cast della serie tv Netflix Baby in una serie di scatti esclusivi realizzati da Giacomo Colombo interpreta appieno lo spirito della prossima stagione firmata Paolo Pecora Milano.