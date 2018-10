Papa Francesco: "Maria una donna normale, con Giuseppe una bella coppia!"

"La Madonna? Una donna normale". Maria e Giuseppe? "Una bella coppia!". Adopera il linguaggio comune Papa Francesco per descrivere la madre di Cristo e il suo padre putativo, nel corso della trasmissione 'Ave Maria' che andrà in onda dal 16 ottobre ogni martedì in prima serata su Tv 2000, i cui contenuti - raccolti anche nel libro pubblicato dalla Lev, la Libreria Editrice Vaticana con la Rizzoli - sono stati illustrati alla Filmoteca Vaticana da monsignor Dario Edoardo Viganò assessore al dicastero per la Comunicazione, dal direttore di Tv2000 Vincenzo Morgante e da don Marco Pozza cappellano del carcere di Padova, conduttore e intervistatore del Pontefice durante le dieci puntate.

"La Madonna è una ragazza normale, è una ragazza di oggi, una ragazza normale educata normalmente, aperta a sposarsi, a fare una famiglia", spiega il Papa. "Qualsiasi donna di questo mondo può dire 'io posso imitare Maria' perché è normale. Anche il suo matrimonio verginale, casto, è stato un matrimonio normale: lavoro, fare la spesa, fare le cose di casa, educare il figlio, aiutare il marito...". Quanto alla figura di Giuseppe, "è stato lo sposo: la Madonna non ha mai detto a Giuseppe 'io sono la mamma di Dio, tu sei l'impiegato di Dio'. Sottomessa al suo sposo come era la cultura del suo tempo, gli faceva da mangiare, parlava con lui, parlavano del figlio. Lei ascoltava Giuseppe e obbediva a Giuseppe; le grandi decisioni le prendeva Giuseppe, era normale in quel tempo... Maria è la piena di grazia, Giuseppe è il giusto: bella coppia!", chiosa con un sorriso Papa Francesco.