Parigi, 1,5 milioni di turisti in meno dopo gli attentati del 2015

2016 fuga da Parigi. Numeri amari per la capitale francese che lo scorso anno ha visto ridursi srasticamente i flussi turistici a causa degli attentati terroristici. Il numero di visitatori, infatti, stando alle cifre diffuse dal Comitato Regionale del Turismo, è diminuito di 1,5 milioni l'anno scorso dopo gli attacchi terroristici del novembre 2015.

Secondo la commissione, il numero di turisti giapponesi è calato del 41,2 per cento, di quelli russi del 27,6 per cento e di quelli cinesi il 21,5 per cento. I viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti, la principale fonte di visitatori della Francia, si è invece ridotto del 4,9 per cento. I dati degli altri Paesi non sono cambiati in modo significativo. Le perdite complessive nel settore del turismo a Parigi sono arrivate a 1,3 miliardi di euro (circa 1,4 miliardi di dollari).