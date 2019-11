Parigi, Le Samaritaine riapre ad aprile 2020. Ci sarà pure la Pasticceria Cova

Dopo quindici anni di chiusura, lo storico grande magazzino La Samaritaine di Parigi è pronto a riaprire grazie a Lvmh. "Risorgerà" ad aprile 2020 sotto una nuove veste: sarà un grande concept store su due piani al quale saranno affiancati un hotel di lusso di 75 camere sotto l’insegna Cheval Blanc, degli appartamenti (96 alloggi popolari), uffici, un grande magazzino e persino un asilo nido e una grande piscina.

La Samaritaine aveva chiuso nel 2005 per motivi di sicurezza. Ora avrà nuova vita grazie ai 750 milioni di euro innvestiti da Lvmh, che ne è il proprietario e che si è occupato dei 30 mesi di restauro del complesso, situato tra la Senna e rue de Rivoli per un totale di circa 20mila metri quadrati e 2400 lavoratori. La Samaritaine sarà gestito da Dfs, la divisione luxury travel retail di Lvmh. Al suo interno, troveranno casa brand di moda, di gioielli e "l’offerta beauty più grande d’Europa", come spiegato da Eléonore de Boysson, presidente Europa e Medio Oriente di Dfs.

Non solo. Come scrive l’Ansa, all’interno del complesso prenderà casa anche la Pasticceria Cova di Montenapoleone.