Nuovo trend o scivolone di stile? Paris Hilton mette in bella mostra le sue mutande color carne sotto un abito che avrebbe richiesto proprio un look "senza slip". Così ha attirato l'attenzione dei fotografi alle sfilata di "The Blonds Show" durante la New York Fashion Week 2017.

