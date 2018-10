Treviso, parto in trattoria tra i clienti: non sapeva di essere all'8° mese

Incredibile storia a Godega, in provincia di Treviso. La proprietaria di una trattoria ha partorito a sorpresa all’interno del locale, che gestisce con il marito, aiutata dai clienti presenti. Secondo i medici la donna, Sara Pollesel, era incinta di tre mesi e mezzo, invece era all'ottavo mese. Come scrive il Gazzettino, la neomamma ha avuto perdite ematiche simili al ciclo mestruale fino a gravidanza inoltrata e così non è stato possibile stabilire la data esatta dell'ultimo ciclo. "Ringraziamo e ci scusiamo anche con tutti i clienti che hanno collaborato senza esitare dimostrando grande comprensione", si legge sulla pagina Facebook della trattoria, accanto a una foto della neonata. "Chiara è nata in perfetta forma - racconta Michele Battel, marito di Sara - ma secondo i medici che avevano visitato mia moglie ad agosto, al momento del parto avrebbe dovuto essere incinta di soli tre mesi. Mi chiedo come sia possibile nel 2018".