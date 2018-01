Paul Bocuse morto, era il più grande chef francese

E' morto a 91 anni il francese Paul Bocuse, stella della cucina d'Oltralpe e 'chef del secolo'. Ad annunciarlo e' stato il ministro dell'Interno, Gerard Collomb, su Twitter, scrivendo che "la gastronomia e' in lutto. Mousieur Paul era la Francia. Semplicita' e generosita', eccellenza e arte di vivere. Il papa' dei gastronomi ci lascia. Che i nostri chef, a Lione, come nei quattro angoli del mondo, coltivino a lungo i frutti della sua passione". Considerato il 'padre' della cucina francese, soffriva da diversi anni di Parkinson. E' spirato nella sua celebre abitazione a Collonges-au-Mont-d'Or, vicino a Lione, ha riferito uno chef vicino alla famiglia che ancora pero' non ha commentato. Bocuse ha ottenuto le tre stelle Michelin - la prima nel 1958, la seconda nel '62 e la terza nel '65 - e non le ha mai perse per oltre 50 anni. E' stato tra i promotori della Nouvelle Cuisine, di cui firma il manifesto nel 1970 insieme ad altri 14 chef, mentre nel 1987 ha dato vita al Bocuse d'Or, concorso di cucina internazionale tra i piu' prestigiosi al mondo. E' un'altra forte perdita per la grande cucina, dopo la morte il 26 dicembre scorso dell'italiano Gualtiero Marchesi, tra i piu' noti chef al mondo, considerato il fondatore della nuova cucina italiana.