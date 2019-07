Pausini e Antonacci: alchimia perfetta a San Siro, il concerto? Uno spettacolo

Laura Pausini e Biagio Antonacci. Due amici che si conoscono da tempo, due anime musicali simili (e non a caso come la canzone) che si trovano e ritrovano sul palco, incorniciando quello che è uno show unico dove a vincere sono un legame profondo e la Musica con la M maiuscola.

Un’alchimia perfetta che trova coronamento in ogni canzone, interpretata con una energia che ha letteralmente incantato lo Stadio San Siro di Milano e le 45.000 persone presenti.

Trasportati dal medesimo entusiasmo e dalla genuina e naturale capacità di dialogare col pubblico Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno dato vita ad uno spettacolo di tre ore e mezza, prova di una grande passione che li unisce: l’amore per la Musica che li ha portati alla decisione di intraprendere un tour insieme.

Una scaletta ricca in cui i due si sono alternati a cantare le canzoni del partner sul palco, una celebrazione reciproca di quelle che sono due tra le carriere migliori del panorama musicale italiano degli ultimi vent’anni. Le 45.000 persone paganti ne sono la prova, e la replica allo stadio San Siro è quantomai sinonimo di come il fascino di questi due artisti e l'unicità che li contraddistingue sia dopo tanti anni ancora più forte, e lo diventa ancora di più sul palco, vedendoli muoversi insieme, cercandosi con sguardi fugaci e profondi come di chi ha trovare il partner in crime perfetto.

Laura e Biagio sono due treni la cui corsa è inarrestabile, a San Siro dopo tre ore piene di concerto sembrano non volersi fermare mai e, anzi, sono quasi dispiaciuti sia già finita la festa.

Da una parte Laura, con la sua immancabile tecnica e la sua voce più unica che rara, ha regalato perle vocali a più riprese, dall'altra Biagio, scatenato on stage, corre da una parte all'altra trascinando il pubblico.



Sembrano indispensabili, l'uno per l'altra e trovano nel pubblico la componente necessaria e fondamentale per la quale incorniciare uno show senza precedenti, grazie anche ad un gioco scenografico di luci e pedane che sembrano voler dire ai migliaia di presenti "Noi ci siamo per Voi!".

Laura e Biagio a Milano cantano la libertà, la volontà di essere sè stessi e lo fanno senza freni, insieme in un evento indimenticabile per loro e per tutti coloro che sono riusciti ad esserci.