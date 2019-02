Pellicano Hotels si arricchisce di una nuova tappa: il Mezzatorre d'Ischia

Il Mezzatorre Hotel&Thermal Spa, hotel 5 stelle sull’isola di Ischia, si aggiunge alla collezione del gruppo Pellicano Hotels. Dal primo febbraio, infatti, il gruppo alberghiero grossetano è subentrato alla famiglia De Lorenzo nella gestione dell’albergo; un’iniziativa imprenditoriale che sarà il punto di partenza di un ampio processo di rinnovamento e che punta a portare il Mezzatorre nell’olimpo dei più grandi hotel della penisola. L’hotel sorge all’interno di un’antica torre aragonese del XVII secolo e con le sue 57 camere e suite, domina il golfo di Napoli. Le preziose acque termali dell’isola, confluiscono in tre piscine idroterapiche all’interno del centro benessere, che offrirà trattamenti all’avanguardia e programmi personalizzati. Insieme all'hotel Il Pellicano di Porto Ercole e a La Posta Vecchia Hotel di Palo Laziale, nel comune di Ladispoli, il Mezzatorre diventerà una nuova icona del gruppo che fa capo alla famiglia Sciò, il cui obiettivo è far crescere quello che Roberto Sciò ha costruito e promuovere lo stile Pellicano nel mondo come icona dell’ospitalità italiana: senza tempo, elegante colta ed eclettica. Non ci sarà un luogo simile al nuovo Mezzatorre, dove la dolce vita prenderà forma attraverso la visione di Marie-Louise Sciò, Ceo e direttore creativo della Pellicano Hotels. Londinese di nascita, Marie-Louise si è laureata in architettura alla Rhode Island School Design, dopo un’esperienza newyorkese da Costas Kondylis&partners è rientrata in Italia dove ha lavorato con l’atelier di Massimo Zompa, prima di lavorare nell’albergo di famiglia all’Argentario. “Erano anni che lavoravamo alla crescita del gruppo e quando mio fratello Harry, responsabile dello sviluppo Pellicano Hotels, ha trovato il Mezzatorre, sapeva che sarebbe stato perfetto. Non è una scelta ovvia, ma a noi le scelte ovvie non piacciono! È un onore per me continuare quello mio padre ha iniziato e riesco a realizzare i suoi obiettivi anche grazie al team Pellicano Hotels: ognuno ha contribuito alla crescita e allo sviluppo dell’azienda. Siamo italiani con un tocco di savoir-faire internazionale. Incarniamo l’ideale della dolce vita tenendolo al passo coi tempi. La ristrutturazione che abbiamo in mente stupirà, dando luce a un luogo che c’è sempre stato, ma troppo nascosto. Lo stile dell'hotel sarà rielaborato in modo che, attraverso un equilibrio di contrasti, evochi l’eleganza dell’ospitalità italiana, senza pretese, ma con un forte senso di appartenenza. Aspettavamo da tempo che il Grand Tour della Pellicano Hotels, dopo la Toscana e il Lazio, potesse vantare anche una terza tappa”, racconta Marie-Louise Sciò. Il Mezzatorre Hotel&Thermal Spa inaugurerà così un nuovo capitolo della sua storia il 18 aprile 2019, quando riaprirà per la stagione estiva nell’anno del suo trentesimo anniversario.