Pepe, la rana simbolo della destra online

Vedete la rana nella foto? E' apparsa in un fumetto negli anni 2000 ed è stata recuperato nella campagna presidenziale degli Stati Uniti da parte di alcuni sostenitori di Donald Trump. E ora viene utilizzata dai sostenitori di Marine Le Pen in Francia.

Come spesso accade su Internet, tutto è iniziato con una battuta. Nel 2005, Pepe era solo un adolescente dalla testa di rana. Eroe di un fumetto che amava giocare con i videogiochi, mangiare la pizza e uscire con i suoi amici. Dodici anni dopo, Pepe è diventato una delle centinaia di "simboli di odio" elencati dalla Anti-Defamation League, un'organizzazione americana che lotta contro l'antisemitismo. E' diventato il beniamino di alcuni sostenitori di Donald Trump e comincia ad essere emulato da quelli di Marine Le Pen. La scorsa settimana, l'account Twitter dell'Ambasciata russa nel Regno Unito ha utilizzato un disegno di una rana per prendere in giro il primo ministro britannico.

Pepe nasce nel 2005 sulle pagine del fumetto "Boy Club". Realizzato dall'artista americano Matt Furie, racconta la vita di una banda di adolescenti. Il suo umorismo è assurdo e spesso basato sul corpo. In una pagina pubblicata nel 2008, che rese famosa la rana, Pepe urina in bagno, in piedi. Poi ha subito molti cambiamenti: prima associato con la frase "Feels Good Man" e utilizzato per illustrare aneddoti positivi e poi stato fatto oggetto di diversi cambiamenti. Una variante mostra Pepe con occhi bassi e tristi. Nel corso degli anni l'utilizzo di Pepe si è moltiplicato in varie forme. Un esempio? Mostra il dito sul mento e sorride con le labbra. Questa è oggi una delle forme più popolari di Pepe. C'è anche un Pepe arrabbiato, rappresentato mentre urla con lo sfondo rosso. In tutte le sue forme, la rana rappresenta gli orrori degli utenti di Internet che lo utilizzano indiscriminatamente per parlare delle loro delusioni in amore, della loro timidezza in pubblico, dei loro sentimenti suicidi, o semplicemente per raccontare una storia divertente.