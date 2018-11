Photo Vogue Festival, celebrazione della diversità e della nuova mascolinità

Dal 15 al 18 novembre 2018 si terrà la terza edizione di Photo Vogue Festival, la rassegna che negli ultimi anni si è imposta sulla scena nazionale ed internazionale come momento di diffusione della cultura fotografica e rilevante occasione di confronto su tematiche di attualità.

Oggi più che mai la fashion photography non può essere considerata una semplice manifestazione estetica: con l'avvento dei social si è trasformata in uno dei principali linguaggi visivi della contemporaneità. A partire da questa considerazioni, per la terza edizione del Festival, i riflettori sono puntati sulle infinite possibilità e limiti che imponiamo al nostro sguardo quando “leggiamo” le immagini, e sugli innumerevoli significati che esse sono capaci di veicolare.

Photo Vogue Festival, “Beyond the still Image”: monografica del fotografo norvegese Solve Sundsbo

Il Photo Vogue Festival, presieduto da Emanuele Farneti e diretto dalla Visual Director Alessia Glaviano, prevede per quest'anno una monografica del fotografo norvegese Solve Sundsbo, una delle voci più innovative della fashion photography contemporanea nonché celebre firma di Vogue Italia. La mostra, intitolata “Beyond the still Image” e curata da Alessia Glaviano e Michael Van Horne, si terrà a Palazzo Reale e sarà promossa e prodotta da Vogue Italia in collaborazione con il Comune di Milano – Cultura e Palazzo Reale e con il sostegno di Art + Commerce.

Si tratta di un percorso immersivo che si articolerà tra foto iconiche e opere inedite, video, proiezioni e installazioni site-specific per approfondire la visione di un artista che ha fatto della tecnologia la propria cifra stilistica. Ciò che l'artista vuole sfidare è dunque la bidimensionalità della fotografia grazie all'utilizzo avanguardistico di diversi tipi di illuminazione e di tecniche non tradizionali come raggi x e scansioni 3D.

Photo Vogue Festival, celebrazione della diversità e della nuova mascolinità - “Embracing Diversity” e “All That Man is -Fashion and Masculinity Now”

Inoltre a BASE Milano, saranno presenti due collettive: “Embrancing Diversity” e “All That Man is – Fashion and Masculinity Now”. La prima è un'esposizione dedicata alla valorizzazione della diversità e dell'inclusione per una comprensione più profonda della nostra contemporaneità, che vedrà protagonisti i fotografi selezionati tramite lo scouting indetto sul canale PhotoVogue.

La seconda collettiva invece, si può definire come un'esplorazione del concetto di mascolinità attraverso gli occhi dei fotografi di moda contemporanei. La mostra ha lo scopo di far capire come l'idea di uomo che la moda e la fashion photography stanno contribuendo a plasmare sia in realtà un prisma dove coesistono modelli maschili molto diversi tra loro.