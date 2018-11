"Piccole donne" diventa una serie tv con Emma Watson

Buone notizie per le tante fan di "Piccole donne", romanzo di Louisa May Alcott che ha influenzato diverse generazioni di lettrici e lettori. Un classico che nel corso degli anni è stato oggetto di varie trasposizioni cinematografiche e televisive. Ora ne arriva un'altra: per il 2019 è prevista una nuova serie tratta dal romanzo cult di Louisa May Alcott, diretta dalla regista candidata all'Oscar Greta Gerwig, con Saorise Ronan, Emma Watson, Eliza Scanlen e Florence Pugh nel ruolo delle quattro sorelle protagoniste. Dal profilo Instagram di Saoirse Ronan arrivano le prime immagini delle riprese a Harvard, in Massachusetts. L’ambientazione della serie pare molto fedele a quella del romanzo, le cui vicende si svolgono nel New England, durante la guerra di secessione americana.