Pillola e profilattico i contraccettivi più usati dalle millennial

'Le giovani millennial (tra i 21 e 29 anni) sulla contraccezione prediligono pillola e profilattico, così come facevano, alla stessa età, le loro mamme, le baby boomer( ora tra i 50 e 65 anni) ' è il dato più significativo che emerge da una ricerca di mercato a livello internazionale. Quindi nonostante i social e facebook mamme e figlie su certi temi la pensano sempre allo stesso modo.



PILLOLA E CONTRACCEZIONE: LE MILLENNIAL E LE BABY BOOMER



La ricerca ' Women and contraception: from baby boomers to millennials - has anything really changed ?'è stata commissionata dal Gruppo Bayer ad Opinion Health per capire quanto le tendenze sui questi temi e sulle aspirazioni di vita si sono modificate da una generazione all'altra.

Nove i paesi interessati al sondaggio: Francia, Italia,Germania, Spagna, Belgio, Irlanda, Messico, Brasile e Stati Uniti.



PILLOLA E CONTRACCEZIONE: TALE MADRE, TALE FIGLIA



I risultati indicano che, soprattutto in tema di contraccezione, non molto è cambiato tra madri e figlie.

Nel sondaggio, realizzato in Italia tra fine 2016 e inizio 2017, la pillola rimane il contraccettivo più conosciuto tra le millennial seguito dal profilattico, preferito però solo dal 22%.



Il 51% delle baby boomer pensa di non possedere tutte le informazioni necessarie per scegliere consapevolmente. Medesime risposte, pur alla presenza di maggiori informazioni, vengono date dal 35% delle millennial.



PILLOLA E CONTRACCEZIONE: COSA CHIEDONO MAMME E FIGLIE



Cosa manca allora a mamme e figlie?



Il sondaggio rileva che, in entrambi i casi, la mancanza di un buon e trasparente rapporto con il medico. Sia le figlie che le madri sembrano essere desiderose di conoscere di più , ma lamentano di non essere state informate, in modo esaustivo, su tutte le opzioni disponibili.

Scendendo un po' più in profondità il 70% delle millennial afferma di sapere poco su come funzionano i contraccettivi ad azione prolungata ( Lac) mentre solo il 50% sa come funziona la spirale al rame.



PILLOLA E CONTRACCEZIONE: LE PAURE DELLE MILLENNIAL



E le paure delle giovani millennial? Circa il 41% ha timore di esporsi troppo ad ormoni sintetici mentre il 26% ha soprattutto paura di dimenticare di prendere la pillola.



Le millennial sono dinamiche ed ambiziose- sostiene Rossella Nappi, professore di Clinica e Ostetricia dell'Università di Pavia-amano mettersi alla prova e hanno il pieno controllo della propria vita. Quando si parla di contraccezione si affidano al medico ma fanno molto fatica ad ottenere informazioni esaustive sul tema contraccezione. È davvero importante per noi medici impegnarci maggiormente per confrontarci meglio con le pazienti offrendo loro una scelta contraccettiva consapevole'.



E sui temi della vita in generale ci sono ancora analogie?



Per entrambe le generazioni al primo posto la sicurezza economica. Poi un pò di differenza tra le due generazioni: le millennial vogliono studi e carriera mentre le baby boomer sognano matrimonio e famiglia.



La crisi economica degli ultimo 10 anni ha lasciato il segno: un buon lavoro vale più di un buon marito.