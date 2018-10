Pippa Middleton è diventata mamma, Kate Middleton zia (in attesa di Meghan)

GB: NATO IL PRIMO FIGLIO DI PIPPA MIDDLETON. ROYAL FAMILY NEWS

E' nato il primo figlio di Pippa Middleton, la sorella di Kate, la duchessa di Cambridge. Ad annunciare il lieto evento sono stati i genitori, mentre un portavoce del Palazzo di Kensigton ha riferito che Kate Middleton e suo marito il principe William sono "entusiasti" della notizia. Il nome del bambino, un maschietto, non è ancora stato reso noto. Testimone di nozze della sorella, la 35enne Pippa ha sposato il 43enne James Mathews nel maggio 2017. La sua ultima apparizione in pubblico è stata venerdì scorso al matrimonio fra la principessa Eugenie e Jack Brooksbank. La notizia della nascita arriva il giorno dopo l'annuncio che il fratello di William, il principe Harry, e la moglie Meghan Markle, avranno il primo figlio in primavera.

Kate Middleton, che look: con l'abito di Erdem la stampa inglese la elegge regine della moda. Royal Family News

Nuovo look per Kate Middleton, che ha ricevuto i consensi della stamp inglese. Ieri Kate Middleton è arrivata al Victoria & Albert Museum indossando uno splendido abito in tweed firmato Erdem con una cintura color rosso granata in vita. Dello stesso colore le décolleté di velluto di Jimmy Choo e la clutch, firmata anche quella da Jimmy Choo. Un abito redingote in tweed bouclé con le spalle scoperte, firmata dal marchio britannico che la Duchessa di Cambridge Kate Middleton ha già scelto in passato per gli abiti indossati a eventi formali. Kate Middleton portava anche orecchini a motivo floreale di Erdem. Un look che sicuramente detterà la moda di questo autunno.

Royal family News: mega residenza per Harry e Meghan a Kensington, a fianco di Kate Middleton e William

Il loro nido d'amore e' finalmente pronto: Harry e Meghan Markle, i duchi di Sussex, possono trasferirsi nell'appartamento preparato per loro nel palazzo di Kensington, nel cuore (piu' costoso ed esclusivo) di Londra. Dopo mesi di una ristrutturazione costata 1,4 milioni di sterline, e' finalmente pronto il cosiddetto Appartamento n.1. Il principe e la moglie hanno vissuto per mesi nel Nottingham Cottage, un delizioso minuscolo edificio in mattoncini rossi, sempre all'interno del recinto del palazzo, in cui viveva Lady Diana, con i due figli: due camere appena, il Nottingham College (o Nott Cott, come viene anche chiamato) e' un angolo di campagna nel centro di Londra, un cottage, costruito dallo stesso architetto che disegno' la cattedrale di Saint Paul, con un tetto di tegole, un piccolo cancello bianco e un giardino profumato.

Harry viveva a Nott Cott dal 2013 e pare che sia stato proprio li', dinanzi a un pollo arrosto, che abbia chiesto a Meghan Markle di sposarlo. Adesso, dopo la vita nel minuscolo cottage senza domestici, i due avranno a disposizione un'ala intera del complesso, con 21 stanze. Spazio a sufficienza anche per i due cani della coppia: il beagle Guy che l'attrice americana si e' portata da oltreoceano e la 'new entry' in famiglia, il labrador nero Oz. C'e' spazio dunque anche i figli, considerando che continuano a rincorrersi le voci di una possibile gravidanza di Meghan Markle. 'Vicini' di casa saranno i duchi di Cambridge, William e Kate Middleton, con i loro tre figli (che abitano nell'Appartamento 1A): i due appartamenti hanno porte comunicanti e le due famiglie potranno vedersi senza neanche dover uscire all'aria aperta.

Royal Family News: Kate Middleton regina del riciclo, da 14 anni inseparabile dai suoi stivali

Che Kate Middleton sia la regina di quello che in inglese hanno ribattezzato il "royal rewear", il riciclo di abiti gia' usati in eventi pubblici, e' una cosa risaputa, ma nessun pezzo del suo guardaroba ha subito piu' rotazioni dei suoi stivali da passeggio preferiti. La duchessa di Cambridge Kate Middleton ha finito in questi giorni il suo periodo di maternita', visitando una scuola a Londra che mette i bambini della citta' a contatto con la natura. Per l'occasione era vestita in modo informale, pur rimanendo elegante: una giacca verde oliva e jeans attillati color marrone chiaro. Ciliegina sulla torta del suo look, gli inseparabili stivali Penelope Chilvers, che ha in guardaroba da 14 anni. Fatti a mano e di pelle spagnola, gli stivali costano intorno ai 674 dollari. Kate Middleton li ha indossati quando e' andata a fare trekking sull'Himalaya con il principe William, nell'aprile 2016, ma anche lo stesso anno in occasione della visita della famiglia reale in Canada. Il suo piu' fidato paio di stivali l'ha accompagnata anche nel novembre 2017, quando ha visitato una scuola elementare a Londra. Non solo. Anche l'abito lilla indossato un paio di giorni fa da Kate Middleton era già stato visto...