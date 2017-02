Pirelli Design presenta il primo Sport Carve Ski con la gomma. FOTO

E’ uno sci in serie limitata che garantisce un elevato livello di prestazioni con sciancrature più marcate del normale per adattarsi meglio alle diverse condizioni di neve assicurando rapidità e maneggevolezza. Dedicato a un pubblico esigente in cerca di qualcosa di davvero accattivante questo sci è nato dalla partnership tra Pirelli e Blossom, leader nella costruzione “hand made” di sci altamente performanti. Si tratta di un modello costruito nei laboratori Blossom nel rispetto della grande tradizione artigianale della Val Chiavenna, in collaborazione con gli ingegneri di Pirelli. Infatti all’interno della costruzione a sandwich dello sci, caratterizzata dalla sovrapposizione di strati di vari materiali, Pirelli ha inserito uno strato di gomma antivibrante.

Oltre all’anima in legno, alla suola in grafite, al doppio strato di Titanal per stabilizzare lo sci e al Fiberglass, la fibra di vetro triassale per consentire una torsione perfetta, nel nuovo sci c’è una mescola ottenuta da una particolare “ricetta” studiata ad hoc da Pirelli che consente di smorzare fino al 60% l’energia della sollecitazione subita dallo sci durante la discesa. La gomma ottenuta da questa ricetta viene vulcanizzata ad altissime temperature al fine di ottenere una sottile lastra che non solo viene inserita all’interno, ma utilizzata anche per il top dello sci.

Il risultato finale è uno sci che permette allo sciatore di avere performance eccellenti sia in curve corte che nel lungo raggio. Di conseguenza anche la sciata risulta più sicura, fluida e precisa, garantita dalla eccezionale stabilità dello sci.

Sarà identificato dall’iconico logo della P lunga puntata e presentato in 7 colori che si ispirano ai colori usati da Pirelli per distinguere gli pneumatici da competizione. Ciascun colore verrà realizzato in serie limitata e numerata di 110 pezzi in onore all’anniversario del Motorsport Pirelli che nel 2017 compie 110 anni di attività.

Lo sci PIRELLI è prodotto in varie misure: 151/ 158 / 164/ 170/ 176/ 181.

A ciascuna di queste corrisponde un diverso raggio di curvatura: 10/11/13/14/16/17. La sciancratura è: 121-71-106.

Il progetto Pirelli Design nasce quale evoluzione del precedente Pirelli PZero, lanciato da Pirelli nei primi anni del 2000. Il suo obiettivo, in coerenza con la focalizzazione di Pirelli sui segmenti car Prestige e Premium, è la valorizzazione del brand Pirelli attraverso lo sviluppo di progetti mirati di design che sfruttano il know-how tecnologico dell’azienda, congiuntamente a partner selezionati che rappresentano l’eccellenza in ciascun settore di riferimento, al fine di offrire prodotti unici, iconici e irripetibili.