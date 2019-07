Pisa e Lecce le città "più sicure" in Italia. Lo studio da Los Angeles

Ogni anno, di questi tempi, una nota agenzia turistica di Los Angeles, la International Travel Co., presenta il risultato di una vasta inchiesta svolta in ottanta nazioni, per stabilire quali sono "le piu' belle citta' del mondo". Per l'Italia nessuna novita': Firenze e Venezia sono le prime nella lista dei "piu' bei gioielli italiani".. La vera novita', che ha colpito la comunita' italiana in USA, e' rappresentata dalla introduzione della lista (nuova) : "le citta' piu' sicure". Hanno contribuito a creare una classifica davvero interessante ben 21 milioni di clienti da San Francisco a New York,da Toronto a Citta' del Messico.

Il risultato ha sorpreso moltissimi italiani che vivono negli Stati Uniti e che per ragioni varie non possono seguire le vicende regionali italiane. Insomma dobbiamo basarci piu' o meno su quello che scrivono i nostri giornali,appunto per quanto riguarda la sicurezza nelle citta'. Ebbene,Pisa e Lecce sono,per milioni di turisti statunitensi,le citta'italiane piu' sicure. E' l'affermazione di persone che hanno visitato l'italia e per esempio la torre di Pisa e le eccezionali ceramiche di Lecce.

Tutto qui? No,ovviamente hanno apprezzato la sicurezza nelle strade,anche di sera,hanno apprezzato la presenza di poliziotti sempre pronti ad aiutare lo straniero curioso, Forse anche il fatto che Pisa (con 91 milioni di abitanti)non registra situazioni pericolose,cosi' come e' per Lecce,(con 96 milioni di abitanti). Non citta' =mega, ma forse proprio per questo, grossi paesi tranquilli. "In quelle citta' ci siamo trovati proprio bene" hanno esclamato i visitatori. Complimenti,allora,ai pisani e ai leccesi!