Pitti Bimbo, la moda per i più piccoli guarda all’export

di Andrea Cianferoni

Pitti Bimbo dà il benvenuto alla Fortezza da Basso ai buyers provenienti da tutto il mondo con Pitti Live Movie, il tema di questa edizione che trasforma il salone dedicato alla moda per i più piccoli in un grande film festival degli stili contemporanei for kids. Sono ben 578 le collezioni presenti in fiera, di cui 344 provenienti dall’estero, pari al 54 % del totale. In questa edizione invernale, la numero 86, si amplia ancora di più la dimensione di ricerca, con progetti dedicati a nuovi segmenti di mercato, partecipazioni speciali e focus sui talenti emergenti. Intanto ad accogliere i visitatori ci saranno gli illustratori della Bologna Children's Book Fair, sotto la direzione creativa di Sergio Colantuoni. E poi i brand storici, come Monnalisa, che festeggia al piano attico della Fortezza i suoi 50 anni con la sfilata "The Golden Age". Non mancherà Simonetta con una speciale istallazione alla Limonaia di Villa Vittoria per "Quanti palloncini ci vogliono per far volare un sogno?", mentre in Fortezza lancia la speciale collezione dedicata alla Vespa dopo l'accordo col Gruppo Piaggio. Per la collezione autunno – inverno 2018 Imelde ha creato la divisa di una squadra immaginaria, di una polisportiva che unisce tutti i bambini sotto i colori di Mimisol. I loghi, i numeri e le scritte applicate della tradizione sportiva anglosassone incontrano lo stile prezioso ed essenziale di Mimisol. Abiti in denim, felpa e seta, maglie in cachemire, tshirt in jersey ricamate, gonne a ruota o plissé, corte e larghe, flanella e velluto per bermuda e pantaloni, vestono bambini che ricordano quelli dipinti da Norman Rockwell, ieri come oggi allegri e scanzonati, sinceri nel loro essere bambini, pronti a fare di ogni cosa un gioco. Anche Boboli, marchio barcellonese di moda per bambini diretto da Mónica e Arancha Algás, che ha chiuso l’esercizio 2017 con un fatturato che sfiora i 44 milioni di euro, registrando un incremento del 12% rispetto all’anno precedente, presenta una collezione Autunno Inverno 2018-19 ricca di colori e novità. Una collezione che integra alla perfezione le ultime tendenze della moda con quattro differenti tematiche: Retro Forest, nella quale spiccano i colori rossi, granata e terra - con una colorazione molto calda che ricorda la campagna e il bosco; Born in Alaska, nella quale i colori classici sono abbinati a capi molto attuali, tra cui senape e marino come colori base; Winter is Coming, con un fondo molto scuro e il mix di numerosi colori. Tonalità di tendenza, come il petrolio, il rosa e il lime, accendono i motivi floreali e le righe che vengono abbinate a più tonalità. Colour the Shadow, nella quale non poteva mancare una tendenza etnica con il grigio perla come colore base, accompagnato da tonalità luminose. Tra i rientri al salone fiorentino c’è da segnalare Timberland, Miss Blumarine, Chicco con Chicco Start Up, K-Way del gruppo torinese BasicNet SpA e Roberto Ricci Designs. Per la prima volta il mondo del licensing entra alla Fortezza da Basso con un ampio spazio interamente dedicato. In collaborazione con Bologna Licensing Trade Fair e Bologna Children’s Book Fair, un nuovo spazio che presenta al mondo dell’abbigliamento 24 interessanti licenze. Nel Cavedio del Padiglione Centrale, un progetto rivolto agli espositori, alla cui attenzione viene presentata una selezione di possibili licenze per le loro collezioni future. Un’anteprima di quanto sarà esposto a Bologna Licensing Trade Fair, l’unica fiera in Italia dedicata a questo settore, il prossimo marzo. Infine non poteva mancare l’estro creativo di un grande fotografo come Oliviero Toscani, che per United Colours of Benetton, esporrà una serie di scatti fotografici (dagli anni Ottanta fino all'ultima campagna, quella della collezione per l'estate 2018) dedicati all'integrazione tra bambini di varie culture, nel cortile di Palazzo Strozzi dal 18 al 20 gennaio.