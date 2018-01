Pitti Uomo, Kate Middleton e il David? Stessi gusti: i tessuti di Prato

Ai nastri di partenza l’edizione invernale del salone di moda maschile, che si inaugura alla fortezza da Basso di Firenze il 9 gennaio. Tra i debutti Robert Cavalli, figlio d’arte, con il suo brand Triple Rrr

di Andrea Cianferoni

Mancano pochi giorni all’edizione invernale di Pitti Immagine Uomo, il più importante salone di moda maschile mondiale, che si svolgerà alla Fortezza da Basso da martedì 9 gennaio a venerdì 12. Grande attesa e curiosità per la performance dell’ artista digitale Felice Limosani, che al Museo dell’Accademia di via Ricasoli, farà indossare virtualmente al David di Michelangelo, con delle video proiezioni, i famosi tessuti del Lanificio Ricceri di Prato, scelti anche dalla Duchessa di Cambridge per il vestito che ha indossato durante la messa di Natale alla presenza della Regina Elisabetta. Con un post su Instagram “when we say fabric is art”, tradotto, “quando il tessuto è arte”, i fratelli Francesco e Luigi Ricceri hanno voluto dare l’annuncio che il cappotto in tartan scozzese, che avvolgeva elegantemente la gravidanza della consorte del principe William, era di loro produzione. Del resto non è una novità per la storica azienda pratese, che impiega ben 120 dipendenti su un’area di 35.000 mq nel distretto industriale pratese, essere sulle copertine patinate delle riviste di moda. L’azienda ha vinto “Premiere vision award” per il tessuto più bello del mondo e ha recentemente lanciato “Baby Suri Cashmere”, un cashmere più brillante e con pelo più lungo grazie all’aggiunta di Baby Suri Alpaca. Rimanendo in tema di cashmere, Bruno Manetti presenta a Pitti Uomo un cashmere proposto in combinazione col mohair, fibra di assoluta tendenza, con dei motivi degradè e con dei rombi ad intarsio. Top Gen Top Generation, così si chiama la nuova collezione uomo, racchiude quattro generazioni di uomini dai quattordici anni ai novant’anni, che amano essere eleganti ma sempre molto glamour, ed è stata la fonte ispiratrice di una mostra fotografica realizzata dal fotografo Aldo Fallai che sarà inaugurata Mercoledì 10 nel Padiglione Centrale della Fortezza da Basso alla presenza dei protagonisti ritratti: il giovanissimo poeta Niccolò Campedelli, Samuele Orrù pilota di aerei, l’orafo Filippo Bertani, Tommaso Sacchi responsabile della Cultura del Comune di Firenze, Tommaso Bencistà Falorni stilista e mago delle pubbliche relazioni, l’architetto Elio Di Franco, il “naso” Sileno Cheloni, due ex campioni del mondo della nostra Nazionale: il portiere Giovanni Galli e il calciatore Giancarlo Antonioni e ultimo personaggio ma primo fra tutti il grande maestro d’arte Alfio Rapisardi 90 anni. Tra i debutti di Pitti 93 c’è da segnalare il nuovo brand maschile Triple Rrr disegnato dal giovanissimo Robert Cavalli, figlio di Roberto ed Eva, che unisce lo streetwear londinese con lo stile dandy fiorentino, già sperimentato nel passato dal padre; Il brand verrà presentato l'11 gennaio 2018 alla Galleria Romanelli di borgo San Frediano a Firenze, con un evento dedicato ed una mostra fotografica per celebrare l'inizio di questa sfida. Nello stesso giorno, di mattina, Pinaider, celebre marchio di accessori per la scrittura, biglietti da visita, carta lavorata a mano, ormai da qualche anno produttore di raffinate borse in pelle da uomo, presenterà ad un selezionato parterre di ospiti e stampa, la nuova collezione nella boutique di piazza Rucellai, allietata dalla presenza del pianista e compositore Cesare Picco. Concerto anche nella chiesa sconsacrata di via dei Serragli 51, dove mercoledì 10 Riders Magazine in collaborazione con Jeep, Kawasaki, Thule, Hipsteria, Premier Helmets e Flor’s ospita il live movie Brotherhood interpretato da Francesco Montanari e Vinicio Marchioni. Mentre a pochi metri di distanza, il brand Belstaff festeggia negli spazi PT Studio (Ex Loft) in piazza del Carmine 2, il 70 anniversario della giacca Trialmaster Evolution.