Più estero, Marinella si lancia nell'e-commerce. Prime tappe Usa e Nord Europa

Voleranno all’insegna dell’e-commerce le cravatte di Marinella. Al giro di boa dei primi 105 ani di attività dell’azienda di circa venti metri quadrati creata da Eugenio Marinella alla Riviera di Chiaia, lo storico marchio napoletano aggiunge un’altra pagina alla sua storia. Dopo aver acquisito un anno fa una quota di Adamley Textiles, una delle più antiche stamperie inglese a mano, nonché luogo dal quale provengono le sete utilizzate per i prodotti, Maurizio -terza generazione del marchio napoletano- annuncia ad Affaritaliani.it il lancio dell’e-commerce come ulteriore vetrina dell’export che oggi pesa per il 35% sul fatturato globale 2018, pari a 18 milioni di euro. “La rivoluzione digitale non si può oggi ignorare e mio figlio, che rappresenta la quarta generazione, seguirà questo segmento commerciale. Inizieremo con gli Usa, Giappone e il Nord Europa e con una forte presenza sui social network come Facebook e Instagram per meglio dialogare con i giovani”, afferma l’imprenditore. “E’ un cambiamento epocale per noi che ci siamo occupati sempre di pochi tessuti e poche metraggi, ma occorre consolidare quello che abbiamo fatto sempre di buono. E sempre all’insegna della tradizione”, aggiunge l’imprenditore napoletano. La stamperia è infatti una delle pochissime al mondo che esegue ancora l’incisione delle proprie sete attraverso un procedimento manuale, peculiarità delle cravatte E. Marinella e delle sue stoffe in genere, dal costo produttivo stimato ai più alti livelli del mercato. “E’ l’eccellenza italiana che investe in quella inglese, andando quasi controtendenza, ma del resto il forte legame tra il marchio napoletano e il Regno Unito nasce proprio in contemporanea alla fondazione del negozio, quando il nonno Eugenio volle creare un piccolo angolo di Inghilterra a Napoli, in un’epoca in cui lo stile maschile inglese era considerato simbolo di eleganza. È da allora infatti che Eugenio si recava più volte l’anno Oltremanica per scegliere personalmente le sete e le fantasie con le quali sarebbero state realizzate le camicie e le cravatte nei laboratori sartoriali. “L’artigianato è un’arte che va tutelata, non può definirsi solo un lavoro, è un vero e proprio tesoro da tramandare di generazione in generazione: il legame con Adamley Textiles era già forte e presente da tre generazioni, è stato naturale per noi fortificarlo ulteriormente attraverso la sua acquisizione, che ci rende orgoglios